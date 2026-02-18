Το περίεργο της δημοσκόπησης Bad Bunny Vs Τραμπ είναι ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν Ρεπουμπλικάνοι.

Μια νέα δημοσκόπηση της Yahoo!/YouGov αποφάνθηκε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί εγκρίνουν τον Bad Bunny παρά τον Ντόναλντ Τραμπ, για την εκπροσώπηση των ΗΠΑ.

Στην δημοσκόπηση συμμετείχαν περισσότεροι από 1.704 ενήλικες Αμερικανοί ενώ καταγράφηκε ένα ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό Ρεπουμπλικανών και συντηρητικών έναντι Δημοκρατικών/φιλελεύθερων ερωτηθέντων.

Στο ερώτημα «Ποιος αντιπροσωπεύει καλύτερα την Αμερική;», τα ποσοστά 42% για τον Bad Bunny έναντι 39% για τον Τραμπ έφερε τον καλλιτέχνη μπροστά με τρεις μονάδες ενώ 20% απάντησε «δεν είμαι σίγουρος».

Όταν ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες για τη συνολική τους γνώμη για τον Bad Bunny, το 43% δήλωσαν ότι είχαν θετική άποψη, ενώ το 36% αρνητική. Παρόμοιο αποτέλεσμα προέκυψε όταν ερωτήθηκαν αν ενέκριναν ή όχι τον Bad Bunny ως επιλογή για το σόου του ημιχρόνου στο Super Bowl. Η θετική ψήφος ήταν 44%, ενώ το 35% απέρριψε την επιλογή του NFL.

Στο ερώτημα αν παρακολούθησαν την εμφάνιση στο ημίχρονο, το 47% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ναι και το 53% όχι. Όσον αφορά εκείνους που όντως παρακολούθησαν τον Bad Bunny στο ημίχρονο, τα αποτελέσματα έτειναν πολύ προς τα θετικά.

Στην ερώτηση «Σας άρεσε ή δεν σας άρεσε η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl;», το 30% όλων των Αμερικανών που συμμετείχαν στην έρευνα είπαν ότι τους «άρεσε», ενώ μόνο το 8% απάντησε αρνητικά. Ένα άλλο 8% ανήκει στους αναποφάσιστους. Το υπόλοιπο 53% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν ήταν συντονισμένοι.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν και για το γεγονός ότι η ερμηνεία του Bad Bunny ήταν ισπανόφωνη. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα για την πλειοψηφία του 47% των ενηλίκων των ΗΠΑ που παρακολούθησαν το σόου του ημιχρόνου. Η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 31% όσων παρακολούθησαν ενέκριναν την ερμηνεία του εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, ενώ μόνο το 11% την αποδοκίμασε. Ένα άλλο 5% δεν ήταν σίγουρο για τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Η έρευνα ρώτησε τους συμμετέχοντες και για το τελικό μήνυμα του Bad Bunny κλείνοντας την εμφάνισή του. «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική» είπε ο Πορτορικανός performer και κατονόμασε όλες τις χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε «Το μόνο πράγμα πιο ισχυρό από το μίσος είναι η αγάπη». Ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 60% ενέκρινε το μήνυμά του, ενώ μόνο το 16% το αποδοκίμασε. Το 24% δήλωσε αναποφάσιστο.

Σε ό,τι αφορά στο πολιτικό υπόβαθρο των ερωτηθέντων το 33% δήλωσε Ρεπουμπλικανός, το 31% Δημοκρατικός και οι ανεξάρτητοι ήταν σε ποσοστό 28%. Ιδεολογικά, το 33% δήλωσε συντηρητικός, το 28% φιλελεύθερος και το 31% μετριοπαθής. Φυλετικά, οι λευκοί κυριάρχησαν στο δείγμα με 63%, ακολουθούμενοι από τους Ισπανόφωνους με 16% και τους μαύρους με 13%.

Όταν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του Yahoo!/YouGov αναλύθηκαν ανά φυλή, ο Bad Bunny φάνηκε να υστερεί σε ορισμένα από τα βασικά ερωτήματα μεταξύ των λευκών ερωτηθέντων. Όταν οι λευκοί ρωτήθηκαν για τη γενική τους γνώμη για τον ερμηνευτή, ο Bad Bunny ήταν ελαφρώς υποδεέστερος, με το 39% των λευκών να εγκρίνει γενικά τον Bad Bunny, ενώ το 41% ​​να τον αποδοκιμάζει. Αλλά είχε ποσοστό αποδοχής 57% μεταξύ όλων των Μαύρων, έναντι μόνο 11% αποδοκιμασίας. Μεταξύ των Ισπανόφωνων, το 51% έδωσε στον Bad Bunny την έγκρισή του στην δημοσκόπηση, ενώ το 36% τον αποδοκίμασε.

Στο ερώτημα «Ποιος αντιπροσωπεύει καλύτερα την Αμερική;», ο Bad Bunny υστερεί έναντι του Τραμπ στους λευκούς, καθώς το 48% στήριξε τον Αμερικανό πρόεδρο ενώ το 37% τον Bad Bunny. Αλλά ο μουσικός βγήκε πολύ μπροστά με τους Μαύρους, οι οποίοι τον επέλεξαν ως τον καλύτερο εκπρόσωπο της Αμερικής με 61%, έναντι μόλις 9% που συμφώνησαν με τον Τραμπ. Μεταξύ των Ισπανόφωνων, η τάση έκλινε έντονα προς τον καλλιτέχνη. Το 46% είπε ότι ο Bad Bunny αντιπροσωπεύει καλύτερα την Αμερική, έναντι 32% του Τραμπ.

Το σόου του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl έφτασε κατά μέσο όρο τους 128,2 εκατομμύρια τηλεθεατές, σύμφωνα με τη Nielsen. Αυτό είναι ένα από τα κορυφαία σκορ για οποιαδήποτε απόδοση ημιχρόνου στην ιστορία του παιχνιδιού, αν και βρίσκεται πίσω από το ρεκόρ όλων των εποχών των 133,5 εκατ. της περσινής ερμηνείας του Κέντρικ Λαμάρ. Σημειώνεται ότι την ίδια ώρα με το σόου του Bad Bunny προβλήθηκε μαγνητοσκοπημένη η εκπομπή Turning Point USA με πρωταγωνιστή τον Kid Rock, η οποία διαφημιζόταν έντονα ως μια συντηρητική εναλλακτική λύση στη μετάδοση του NFL.

