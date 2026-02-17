Η Ελλάδα φαίνεται να ισορροπεί άβολα μεταξύ μιας γενικής κρίσης εμπιστοσύνης στους θεσμούς της και μιας κάπως νεφελώδους πίστης στα ιδανικά της δημοκρατίας,σχολιάζει o καθηγητής Δημήτρης Παπαδημητρίου, στο Politico.

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους πιστεύει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μια δικτατορία είναι προτιμότερη από τη δημοκρατία, σύμφωνα με έρευνα που παραθέτει το Politico.

Από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία της έρευνας είναι ότι περίπου το 76% των Ελλήνων, εξέφρασε δυσαρέσκεια για τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα τους. Συγκριτικά, την ίδια άποψη έχει το 68% των Γάλλων, το 66% των Ρουμάνων, το 42% των Βρετανών και το 32% των Σουηδών.

Μια ισχυρή μειονότητα σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με το Politico, έχει αντικοινοβουλευτικές απόψεις και δεν θεωρεί την ακροδεξιά ως απειλή για τη δημοκρατία.

H αποκαλυπτική έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία δημοσκοπήσεων AboutPeople και ανατέθηκε στο think tank Progressive Lab σε πέντε χώρες: Ελλάδα, Γαλλία, Σουηδία, Βρετανία και Ρουμανία. Διεξήχθη μεταξύ 25 Νοεμβρίου και 16 Δεκεμβρίου και και σύμφωνα με τα ευρήματα που διαπίστωσε εκτεταμένη δυσαρέσκεια για τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στην πράξη, παρά για την ίδια τη δημοκρατία.

Η μελέτη έρχεται σε μια εποχή αυξανόμενης υποστήριξης προς τις λαϊκιστικές και εθνικιστικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, με τα ακροδεξιά κόμματα να βρίσκονται ψηλά στις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία.

«Οι παραδοσιακές διαιρέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών υποχωρούν και το τοπίο γίνεται πιο περίπλοκο», δήλωσε στο Politico, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, αναφερόμενος σε κατηγοριοποιήσεις όπως η Δυτική, η Ανατολική και η Νότια Ευρώπη.

«Χώρες όπως η Ρουμανία, οι οποίες έχουν βιώσει ραγδαία οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, δεν φαίνεται να εδραιώνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη φιλελεύθερη δημοκρατία», πρόσθεσε και συμπλήρωσε πως «πλούσιες χώρες όπως η Σουηδία βλέπουν τους δημοκρατικούς τους θεσμούς να δέχονται πιέσεις και την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτές να μειώνεται. Η Γαλλία, και σε μικρότερο βαθμό η Βρετανία, βρίσκονται σε βαθιά κρίση. Η Ελλάδα φαίνεται να ισορροπεί άβολα μεταξύ μιας γενικής κρίσης εμπιστοσύνης στους θεσμούς της και μιας κάπως νεφελώδους πίστης στα ιδανικά της δημοκρατίας».

Εκτός από το ότι ένας στους πέντε ερωτηθέντες, ποσοστό δηλαδή της τάξης του 22%, δήλωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μια δικτατορία μπορεί να είναι η προτιμώμενη επιλογή, ένας στους τέσσερις, ποσοστό 26%, συμφώνησε επίσης με τη δήλωση: «Αν υπήρχε ένας ικανός και αποτελεσματικός ηγέτης στη χώρα μου, δεν θα με πείραζε αν περιόριζε τα δημοκρατικά δικαιώματα και δεν ήταν υπόλογος στους πολίτες για τις πράξεις του».

Ευτυχώς, η αντίθεση στην ιδέα της αυταρχικής διακυβέρνησης παραμένει ισχυρή, με το 69% των ερωτηθέντων να απορρίπτει αυτήν την πρόταση.

«Η έρευνα δεν εκφράζει γενική δυσαρέσκεια ή άκριτη απόρριψη του δημοκρατικού συστήματος», δήλωσε ο Γιώργος Σιάκας, επίκουρος καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Ελλάδα. «Εκφράζει τη δυσαρέσκεια των πολιτών με τον τρόπο που λειτουργεί, με σαφή χαρακτηριστικά κατά ελίτ και "αντι-καθεστωτικού"».

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πήγε καλύτερα με 43%, ξεπερνώντας τα ΜΜΕ με 27% και τα πολιτικά κόμματα με 24%. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων διαφώνησε με την άποψη ότι η άνοδος της ακροδεξιάς αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία.

Οι Έλληνες ερωτηθέντες είχαν το μεγαλύτερο αίσθημα αποξένωσης από τα πολιτικά τους κόμματα, με το 55% να δηλώνει ότι δεν αισθάνεται κοντά στο κόμμα που ψήφισε στις πιο πρόσφατες εκλογές, έναντι 53% στη Ρουμανία, 47% στη Βρετανία, 43% στη Γαλλία και 32% στη Σουηδία.

