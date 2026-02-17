Γιορτή και σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Σήμερα,17 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος (Στρατηλάτη).

Γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος

Θεοδώρα, Δώρα, Δωρούλα

Θοδώρα

Θεοδώρης

Θόδωρα

Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων είναι ένας από τους πιο γνωστούς και αγαπητούς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έζησε στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού και ήταν στρατιώτης του ρωμαϊκού στρατού. Το προσωνύμιο Τήρων σημαίνει «νεοσύλλεκτος», γιατί ήταν νέος στο στράτευμα.

Ο Άγιος Θεόδωρος πίστευε βαθιά στον Χριστό και δεν δέχτηκε να προσκυνήσει τα είδωλα, όπως απαιτούσε τότε η αυτοκρατορία. Όταν του ζήτησαν να θυσιάσει στους ψεύτικους θεούς, εκείνος αρνήθηκε με θάρρος. Για την πίστη του βασανίστηκε σκληρά και τελικά μαρτύρησε, δίνοντας τη ζωή του για τον Χριστό.

Η Εκκλησία τον τιμά ως μεγάλο μάρτυρα και προστάτη των πιστών. Είναι σύμβολο πίστης, γενναιότητας και αφοσίωσης. Πολλοί άνθρωποι προσεύχονται σε εκείνον ζητώντας βοήθεια, δύναμη και προστασία.