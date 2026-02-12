Γιορτή και σήμερα 12 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Την 12η Φεβρουαρίου 2026 η Ορθόδοξη Εκκλησία και το εορτολόγιο 2026, τιμούν τη μνήμη του Αγίου Μελετίου, Αρχιεπισκόπου της Αντιόχειας και του Αγίου Πλωτίνου, μάρτυρα της Χριστιανικής Εκκλησίας.

Σήμερα έχουν γιορτή τα εξής ονόματα:

Μελέτιος, Μελέτης,Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα

Πλωτίνος, Πλωτός, Πλωτίνα, Πλωτή , Πλωτίνη

Το όνομα Μελέτιος προέρχεται από τον Άγιο Μελέτιο, Αρχιεπίσκοπο Αντιοχείας, ενώ το όνομα Πλωτίνος σχετίζεται με τον Άγιο Πλωτίνο, μάρτυρα.

Άγιος Μελέτιος της Αντοχείας

Ο Άγιος Μελέτιος, Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας, είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές της Εκκλησίας του 4ου αιώνα και τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 12 Φεβρουαρίου.

Γεννήθηκε γύρω στο 310 μ.Χ. στην Αρμενία και διακρίθηκε από νωρίς για τη μόρφωσή του, τη βαθιά πίστη του και τον πράο χαρακτήρα του. Αρχικά έγινε επίσκοπος Σεβαστείας και αργότερα, το 360 μ.Χ., εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας, μία από τις πιο σπουδαίες και ταραγμένες εκκλησιαστικές έδρες της εποχής.

Η περίοδος εκείνη ήταν δύσκολη, γιατί η Εκκλησία ήταν διχασμένη από την Αρειανική αίρεση, η οποία αρνιόταν τη θεότητα του Χριστού. Ο Άγιος Μελέτιος στάθηκε με θάρρος υπέρ της Ορθόδοξης πίστης και της διδασκαλίας ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος. Εξαιτίας αυτής της στάσης του εξορίστηκε πολλές φορές από τους αυτοκράτορες που υποστήριζαν τους αιρετικούς, αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψε τον αγώνα του για την αλήθεια.

Παρά τις διώξεις και τις εξορίες, ο Άγιος Μελέτιος παρέμεινε σύμβολο ενότητας, πραότητας και σταθερότητας στην πίστη. Ήταν εκείνος που χειροτόνησε τον μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αναγνωρίζοντας από νωρίς την πνευματική του αξία.

Το 381 μ.Χ. συμμετείχε στη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνέβαλε στην οριστική διατύπωση της Ορθόδοξης πίστης για το Άγιο Πνεύμα. Εκεί όμως εκοιμήθη εν Κυρίω, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πνευματική παρακαταθήκη.

Η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Μελέτιο ως πρότυπο επισκόπου, που συνδύασε σοφία, ταπείνωση και ακλόνητη πίστη. Για τον λόγο αυτό, το όνομά του συνδέεται μέχρι σήμερα με την ειρήνη, τη μελέτη και τη βαθιά πνευματικότητα.