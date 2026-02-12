Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα σε όλη τη χώρα.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν σήμερα Τσικνοπέμπτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις βραδινές στα δυτικά και την Κρήτη, πιθανώς να είναι ισχυρά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.