Φώς αναμένεται να ρίξει η ομολογία του 37χρονου σε μια υπόθεση που τάραξε το Ηράκλειο.

Ένας 37χρονος, ο οποίος είχε προσαχθεί νωρίτερα το απόγευμα για τη δολοφονία ενός 40χρονου άνδρα στα Καμίνια Ηρακλείου, ομολόγησε ότι είναι εκείνος που κρύβεται πίσω από το έγκλημα.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο 37χρονος που φέρεται να ήταν φίλος με τον 40χρονο, ήταν ανάμεσα στους δύο υπόπτους που είχαν προσαχθεί από τις αρχές όπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία που οδήγησε τον καθ’ ομολογία δράστη να σκοτώσει τον 40χρονο, ενώ η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής θα ρίξει «φως» στο θανατηφόρο χτύπημα.

Το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο σχεδόν το σώμα του. Μάλιστα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατός του να προήλθε αρκετές ώρες νωρίτερα καθώς είχε ξεκινήσει η διαδικασία της σήψης.

Στο χώρο δεν βρέθηκε το φονικό όπλο το οποίο και αναζητείται.

Το ιστορικό

Όλα έγιναν σήμερα το απόγευμα όταν μία γυναίκα αντίκρισε το άψυχο σώμα του 40χρονου Γιώργου εντός ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου στα Καμίνια.

Σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Κατά την πρώτη αυτοψία διαπιστώθηκε πως ο 40χρονος, πιθανότατα ήταν χρήστης, καθώς δίπλα από το άψυχο σώμα του εντοπίστηκαν τα σχετικά σύνεργα. Μάλιστα, ο ίδιος φαίνεται πως χρησιμοποιούσε σαν «καβάτζα» το εγκαταλελειμμένο κτίριο για να κάνει χρήση ναρκωτικών.