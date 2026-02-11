Τι δείχνουν οι συσχετισμοί δυνάμεων στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών!

Τελικά το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν δείχνει να διαθέτει είτε τη δύναμη είτε την πρόθεση να αμφισβητήσει ευθέως τον Γιάννη Παναγόπουλο αν και η ΠΑΣΚΕ τελικά δεν θα αποφύγει τη διάσπαση!

Είναι χαρακτηριστικό πως στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών ο επικεφαλής του Συνδικαλιστικού Δικτύων του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Μότσιος δεν κατέβασε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αλλά συνδικαλιστές της επιρροής του κατεβαίνουν ως υποψήφιοι στο «ψηφοδέλτιο του Σκλαβενίτη», ψηφοδέλτιο που κατεβάζουν οι εργαζόμενοι στα γνωστά σούπερ μάρκετ. Γεγονός που στην παρούσα φάση αναστέλλει την -ευθεία- διάσπαση της ΠΑΣΚΕ και την αποχώρηση του μεγαλύτερου μέρους των μελών της από το ΠΑΣΟΚ.

Είναι κοινά αποδεκτό πως στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ) πρώτη -και ενισχυμένη- δύναμη θα αναδειχθεί το ΠΑΜΕ, ενώ για τη δεύτερη θέση θα παλέψουν η ΔΑΚΕ, η ΠΑΣΚΕ έστω και διασπασμένη, αλλά και η ένωση των ομάδων Φωτόπουλου και Βασιλόπουλου που έχουν αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει και το "ψηφοδέλτιο Σκλαβενίτη" για το οποίο όμως στην πορεία προς τις κάλπες κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πως θα είναι ενωμένο! Όσον αφορά όμως στην εκλογή αντιπροσώπων για τη ΓΣΕΕ μετά το ΚΚΕ που και εδώ θα βρεθεί ενισχυμένο, η ΠΑΣΚΕ εκτιμάται ότι θα βρεθεί δεύτερη.

Το ερώτημα είναι γιατί το ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που υποστηρίζει ότι η στήριξη στον Παναγόπουλο θα του γυρίσει μπούμερανγκ γιατί δεν ζητάει την παραίτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες όλα δείχνουν πως τα κονδύλια αφορούν και άλλους πλην της ΓΣΣΕ, πχ εργοδοτικές ενώσεις ή και Επιμελητήρια, γεγονός που αν ισχύει θα φέρει σε δύσκολη θέση τη Χαριλάου Τρικούπη. Σοβαρά προβλήματα όμως φαίνεται πως αντιμετωπίζει και η ΔΑΚΕ, με την ανακοίνωση (ΕΔΩ) Κιουτσιούκη-Θεοχάρη κατά υπουργών και υπέρ του προέδρου της ΓΣΕΕ να ανάβει φωτιές.