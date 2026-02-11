Βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενισχυμένους νότιους ανέμους και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας «βλέπει» για σήμερα η ΕΜΥ.

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Από το απόγευμα και από τα δυτικά τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στα δυτικά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα 5 έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι τη νύχτα σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, που από το απόγευμα θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νοτιοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές κυρίως από το απόγευμα, που από τη νύχτα θα ενταθούν και θα συνοδευτούν από σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι 3 έως 5 μποφόρ και από το βράδυ έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές. Το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα δυτικά ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, που μετά το απόγευμα θα ενταθούν. Θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Τη νύχτα αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Νότιοι 3 έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το απόγευμα στα 5 έως 7 μποφόρ. Τη νύχτα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι. Το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα νοτιότερα θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι 3 έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το απόγευμα στα 5 έως 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, που από αργά το βράδυ θα ενταθούν. Στα δυτικά τμήματα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και γρήγορα νότιοι 3 έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το βράδυ στα 5 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δωδεκάνησα και από το βράδυ και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι νότιοι 4 έως 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.