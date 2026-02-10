Άστατος ο καιρός τις επόμενες ημέρες με λίγα διαστήματα ηλιοφάνειας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Έχουμε σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο αρχίζει σιγά σιγά και εκτονώνεται προς την περιοχή του Αιγαίου.

Σήμερα, παρά το γεγονός ο,τι η ημέρα ξεκινάει με άστατες καιρικές συνθήκες για τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Με τις βροχές να είναι εντονότερες και περισσότερες κυρίως προς την πλευρά του ανατολικού - νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Σιγά σιγά αυτά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν και από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα πάμε σε βελτιωμένες καιρικές συνθήκες για τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της επικράτειας.

Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή πτώση για να προσεγγίσουμε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Έως και 15 βαθμούς Κελσίου.

Και αυτή η εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από παρέλαση κακοκαιριών, δηλαδή από βαρομετρικά χαμηλά που θα επιδεινώνουν τις καιρικές συνθήκες στη χώρα μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Αττική, μεταφέρεται πιο ψυχρή αέρια μάζα, επομένως ο καιρός γίνεται πιο ευσταθής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πιθανότητες για βροχή το μεσημέρι, στη συνέχεια όμως ο καιρός θα βελτιωθεί και θα έχουμε και ανοίγματα, δηλαδή διαστήματα με ηλιοφάνεια. Θερμοκρασιακά δεν θα ξεπεράσουμε τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφελώδης ο καιρός, με λίγες τοπικές βροχές που δεν θα προβληματίσουν. Δυνατοί άνεμοι κάτω από τα πόδια της Χαλκιδικής και νοτιότερα του Θερμαϊκού. Θα δούμε τον καιρό να βελτιώνεται από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Θερμοκρασιακά δεν θα ξεπεράσουμε τους 10 με 11 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Θα περάσει πάλι μία κακοκαιρία. Η Τετάρτη θα χωριστεί ουσιαστικά σε δύο τμήματα. Μέχρι και την Τετάρτη το μεσημέρι θα μιλάμε γενικά για ήπιες καιρικές συνθήκες και από το μεσημέρι - απόγευμα και στη συνέχεια περιμένουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό να απασχολήσει τη χώρα μας.

Τα φαινόμενα θα είναι έντονα προς την πλευρά της δυτικής χώρας. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει με μεγάλη ένταση προς τα δυτικά (Ιόνιο, δυτική ηπειρωτική χώρα και περιοχές που βρίσκονται δυτικότερα από την οροσειρά της Πίνδου), εκεί περιμένουμε να πέσει μεγάλος όγκος νερού απόγευμα και βράδυ Τετάρτης.

Στη συνέχεια θα προσπαθήσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας να κινηθεί πιο ανατολικά και μέχρι περίπου το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης θα έχει ολοκληρώσει τη δράση της αυτή η κακοκαιρία προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πάλι μιλάμε δηλαδή για ένα γρήγορο πέρασμα.

Την Τσικνοπέμπτη πάλι η χώρα θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Θα ξεκινήσει ο καιρός έντονα άστατος, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στη δυτική, κεντρική νότια χώρα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Λίγο όμως πριν το μεσημέρι θα δούμε αυτό το κύμα κακοκαιρίας να περιορίζεται προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το κύμα αυτό θα περάσει προς το ανατολικό Αιγαίο και ταυτόχρονα κοντά στο μεσημέρι ξεκινάει νέο κύμα κακοκαιρίας και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Επομένως η Τσικνοπέμπτη θα είναι μία ημέρα με έντονα άστατο καιρό. Στον νομό Αττικής θα έχουμε ένα μεγάλο άνοιγμα μετά και τις πρωινές ώρες, μέχρι και αργά το απόγευμα. Στη συνέχεια ο καιρός θα χαλάσει καθώς περιμένουμε νέο κύμα κακοκαιρίας.

Σε ότι αφορά τη δυτική χώρα μπορούμε να ψήσουμε μόνο τις πρωινές ώρες, διότι μετά χαλάει ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα, κοντά στο μεσημέρι θα υπάρξει ένα μεγάλο άνοιγμα μέχρι και αργά το απόγευμα, θα είναι βελτιωμένες οι καιρικές συνθήκες και θα μας τα ξαναχαλάσει ο καιρός από το απόγευμα και στη συνέχεια.

Είναι δηλαδή η μία κακοκαιρία πίσω από την άλλη και λίγες ώρες θα υπάρξει μία βελτίωση. Παρ' όλα αυτά για περιοχές της χώρας μας που θα βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά, συμπίπτει με το μεσημέρι, σε αντίθεση με τη δυτική χώρα.

Θα περάσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Παρασκευή, θα βελτιωθεί ο καιρός για να μας έρθει και πάλι νέο κύμα κακοκαιρίας, από το απόγευμα - βράδυ του Σαββάτου και στη συνέχεια.

Παραμένουμε και πάλι σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών που θα μας δίνουν και μεγάλο όγκο νερού και πολύ δυνατούς ανέμους και τα χιόνια στα βουνά μας. Δεν περιμένουμε αξιόλογο κρύο για την περιοχή μας.

Σάββατο με Κυριακή περιμένουμε υποχώρηση των ανέμων. Οι άνεμοι θα ενισχύονται καθώς θα σημειώνονται οι διαδοχικές κακοκαιρίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgb174ul34xd?integrationId=40599y14juihe6ly}