Για 13 ημέρες η θερμοκρασία ήταν στους 0°C ή και χαμηλότερα - μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια περιόδους παγετού που έχει καταγραφεί στη Νέα Υόρκη τα τελευταία 60 χρόνια.

Συνολικά 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη λόγω του ακραίου ψύχους, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Από τα τέλη Ιανουαρίου, η πόλη βιώνει ένα έντονο κύμα ψύχους. Για 13 ημέρες η θερμοκρασία ήταν στους 0°C ή και χαμηλότερα - μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια περιόδους παγετού που έχει καταγραφεί στη Νέα Υόρκη τα τελευταία 60 χρόνια.

Το Σαββατοκύριακο, ένα ακόμη άτομο «έχασε τη ζωή του στους δρόμους της πόλης μας», δήλωσε τη Δευτέρα ο Ζοχράν Μαντάνι, προσθέτοντας ότι «κάθε ζωή που χάνεται είναι μια τραγωδία και η σκέψη μας είναι στις οικογένειές τους».

Παρότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν μέσα στην εβδομάδα, παραμένουν κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, με τον Μαντάνι να καλεί τους κατοίκους να «παραμείνουν ασφαλείς, να μένουν στο σπίτι και να προσέχουν ο ένας τον άλλον».

Στις 27 Ιανουαρίου τουλάχιστον 10 από τους ανθρώπους που πέθαναν βρέθηκαν σε εξωτερικούς χώρους. Οι συνθήκες των υπόλοιπων θανάτων δεν είναι γνωστές.

«Εργαζόμαστε σκληρά για να κρατήσουμε τους Νεοϋορκέζους ασφαλείς και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Διότι δεν προβλέπεται η θερμοκρασία να ξεπεράσει τους 0°C μέχρι αύριο», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) ανέφερε ότι οι θερμοκρασίες θα κυμναθούν κοντά στους 0°C το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. Πρόσθεσε ότι οι φυσιολογικές μέγιστες θερμοκρασίες για αυτή την εποχή είναι περίπου 4°C.

Η περίοδος των 13 συνεχόμενων ημερών με θερμοκρασίες στους 0°C ή χαμηλότερα - μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια από το 1963 για τη Νέα Υόρκη - έληξε την Παρασκευή, όταν η θερμοκρασία ανέβηκε πρόσκαιρα πάνω από το μηδέν.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Υόρκης προειδοποίησε ότι, μετά από ημέρες ακραίου ψύχους και χιονόπτωσης, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια σε όλη την πόλη.

