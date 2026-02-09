Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από την Πέμπτη μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα κυριαρχήσουν στη χώρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα έχουμε μετατοπίσεις βαρομετρικών χαμηλών από την κεντρική Μεσόγειο και Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα θα κυριαρχούν οι βοριάδες και θερμοκρασιακά θα είμαστε λίγο παραπάνω από την εποχή, αν και περιμένουμε αύριο ο υδράργυρος να σημειώσει μικρή πτώση.

Σήμερα οι βροχές - κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα - θα ξεκινήσουν πρώτα στη δυτική χώρα και μέχρι και το τέλος της σημερινής ημέρες θα φθάσουν τα φαινόμενα μέχρι και το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Χιόνια θα δούμε σε ορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού.

Έτσι θα πάμε και μέχρι αύριο. Μετά την Τσικνοπέμπτη περιμένουμε και πάλι κύμα κακοκαιρίας. Το Σαββατοκύριακο ξαναέρχεται ο άστατος καιρός.

Οι πρώτες βροχές σε Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά, θα ξεκινήσουν το μεσημέρι προς το απόγευμα (Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά) και νωρίς το βράδυ θα εξαπλωθούν στο σύνολο του ηπειρωτικού κορμού και θα φθάσουν μέχρι το δυτικό και βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες έως και 7 μποφόρ. με εξαίρεση το βόρειο Αιγαίο όπου πολύ κοντά στο απόγευμα θα μπει ένας πολύ ισχυρός άνεμος.

Αυτός είναι ο λόγος που θα μεταφερθούν πιο ψυχρές αέριες μάζες και θα πέσει η θερμοκρασία κυρίως αύριο.

Η θερμοκρασία σε καλά επίπεδα για την εποχή που βρισκόμαστε, κοντά στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αρχικά θα συναντήσουμε ήπιες καιρικές συνθήκες. Κοντά στο απόγευμα και τις βραδινές ώρες και προς τα ξημερώματα θα ξεκινήσουν βροχές.

Εκεί κοντά στο ξημέρωμα δεν αποκλείεται οι καταιγίδες να έχουν κάποια ένταση. Ο υδράργυρος έως και 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη οι συννεφιές θα γίνονται περισσότερες ώρα με την ώρα και θα ξεκινήσουν βροχές κοντά στο μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα ενταθούν κοντά στη νύχτα. Προσοχή σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις γιατί δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να εμφανίσουν κάποια ένταση. Ο άνεμος ενισχύεται και ο υδράργυρος έως και 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη, η κακοκαιρία θα αρχίσει να εκτονώνεται προς την περιοχή του Αιγαίου. Επομένως κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Η κακοκαιρία θα περιοριστεί προς την πλευρά του Αιγαίου.

Την Τετάρτη, περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού, πρώτα στη δυτική χώρα και σιγά σιγά θα μετατοπιστεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς τα ανατολικά.

Η Τσικνοπέμπτη θα είναι ημέρα με έντονα άστατο καιρό. Στην Αττική υπάρχει περίπτωση να ανοίξει λίγο ο καιρός κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα και μετά να ξανακλείσει μέσα στη νύχτα.

Πιο βαρύς ο καιρός κυρίως στη δυτική χώρα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και καθώς θα μετατοπίζεται η κακοκαιρία, κοντά στο απόγευμα θα βαρύνει ο καιρός και στα ανατολικά.

Την Παρασκευή, θα είναι έντονα άστατες οι καιρικές συνθήκες. Θα περάσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, ενώ το Σάββατο θα ξαναέρθει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Θα έχουμε έναν καιρό με ανοίγματα και κλεισίματα.

Κοντά στην Πέμπτη και το Σαββατοκύριακο θα περάσουν δύο κακοκαιρίες, δύο βαρομετρικά χαμηλά, οργανωμένα και με μεγάλο βάθος. Αυτά τα συστήματα κακοκαιρίας θα συνοδεύονται από έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια, πράγμα που σημαίνει οτι ευνοούνται τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες υδροστρόβιλοι, ηλεκτρικές εκκενώσεις, μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα).

Ταυτόχρονα θα έχουμε και πολύ θυελλώδεις ανέμους.

