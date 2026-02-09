Σε ποιες περιοχές δεν θα ανοίξουν τα σχολεία την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, παραμονές της φετινής Τσικνοπέμπτης.

Η δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου φέρνει μονοήμερη ανάπαυλα και κλειστά σχολεία σε περιοχές της Ελλάδας τόσο την Τρίτη 10 όσο και την Τετάρτη 11 του μήνα λόγω του εορτασμού του πολιούχου τους. Η αρχή γίνεται την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ανήμερα του Αγίου Χαραλάμπους προστάτη των λοιμωδών νοσημάτων. Είναι ένας Άγιος που αποτελεί πολιούχο για πολλές περιοχές της Ελλάδος που τον τιμούν με τοπική αργία που συνοδεύεται και από κλειστά σχολεία.

Ο Άγιος Χαράλαμπος φέρνει κλειστά σχολεία την Τρίτη 10 Φλεβάρη, οι περιοχές

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αργία έχουμε στα Φιλιατρά, την Πρέβεζα, τον Πύργο, το Ληξούρι, την Κέα, τους Παξούς, το Παλαιομονάστηρο Τρικάλων, τον Κρουσώνα Ηρακλείου, τις Θεσπιές Βοιωτίας και την Κορησό Καστοριάς, όπου ο Άγιος τιμάται ως πολιούχος και προστάτης.

Κλειστά σχολεία στις 11 Φλεβάρη σε μεγάλο Δήμο της Αττικής και το Ξυλόκαστρο

Ακολουθεί, η γιορτή του Αγίου Βλασίου την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, πολιούχου του Ξυλοκάστρου αλλά και του Δήμου Αχαρνών στην Αττική. Στις συγκεκριμένες περιοχές η ημέρα είναι επίσης αργία, με σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστά, ως ένδειξη τιμής στον προστάτη Άγιο της πόλης. Πέρα από κλειστά σχολεία ανήμερα των γιορτών πολιούχων κλειστά είναι και τα φροντιστήρια και κάθε είδους εξωσχολική εκπαιδευτική δραστηριότητα.