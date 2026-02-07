Το φετινό Πάσχα «πέφτει» νωρίς σε σχέση με τις περασμένες χρονιές, οι ημερομηνίες που θα έχουμε κλειστά σχολεία για 16 μέρες.

Το ημερολόγιο του 2026 φέρνει τα πάνω κάτω στον εορτασμό του Πάσχα καθώς φέτος αντίθετα με τις περασμένες χρονιές θα γιορτάσουμε αρκετά νωρίς γεγονός που επηρεάζει άμεσα όλες τις γιορτές και τις αργίες που επηρεάζονται από αυτή την κινητή γιορτή. Ας παρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το Πάσχα 2026 «πέφτει» την Κυριακή 12 Απριλίου οπότε από την Καθαρά Δευτέρα που θα την γιορτάσουμε στις 23 Φεβρουαρίου θα αρχίσουμε σιγά σιγά την αντίστροφη μέτρηση για την Σαρακοστή που θα μας οδηγήσει στην μέρα της Λαμπρής, την Κυριακή του Πάσχα.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων από τα μέσα Μαρτίου θα αρχίσουν να αδημονούν για την έλευση της δεύτερης μεγαλύτερης για την τρέχουσα σχολική χρονιάς ανάπαυλας από τα μαθήματα και τις σχολικές υποχρεώσεις, των διακοπών του Πάσχα. Εξάλλου λόγω της γιορτής του Πάσχα ο φετινός Απρίλης θα έχει μόλις 12 μέρες μαθημάτων. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που τηρείται κάθε χρόνο τα σχολεία ελέω Πάσχα θα διακόψουν τα μαθήματά τους για σχεδόν 16 μέρες ώστε όλοι να γιορτάσουν την δεύτερη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, το Πάσχα.

Η Παρασκευή 3 Απριλίου, τελευταία μέρα μαθημάτων πριν το Πάσχα 2026

Οι πασχαλινές διακοπές των μαθητών θα ξεκινήσουν αμέσως μετά το σχόλασμα της Παρασκευής 3 Απριλίου. Ως είθισται έτσι και φέτος τα μαθήματα θα διακοπούν για 16 μέρες αρχής γενομένης από την Μεγάλη Δευτέρα με την επιστροφή στα θρανία να δρομολογείται εκτός απροόπτου μετά την Κυριακή του Θωμά. Βλάσει λοιπόν αυτού του ημερολογίου, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα παραμείνουν κλειστά από τις 6 Απριλίου μέχρι την Κυριακή 19 Απριλίου. Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα θα χτυπήσει την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Ιδίως στην Πρωτοβάθμια οι μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού αμέσως μετά την Καθαρά Δευτέρα θα αρχίσουν να μαθαίνουν μέσα στην τάξη τα έθιμα, τις παραδόσεις και τον συμβολισμό του Πάσχα. Οι εκπαιδευτικοί θα τους μυήσουν στη σημασία του εορτασμού αυτής της χριστιανικής γιορτής και τα έθιμα των ημερών από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Ανάσταση.