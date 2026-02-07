Οι λίμνες τις Εύβοιας που αποδεικνύουν πως η φύση μπορεί να καλύψει το κενό που μπορεί να αφήσει πίσω η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η Ελλάδα, αν και είναι ευρέως γνωστή για τις παραθαλάσσιες ακτές της, το νησιωτικό της σύμπλεγμα και τα ορεινά χωριά της, διαθέτει και έναν αξιόλογο αριθμό λιμνών με ιδιαίτερη φυσική και οικολογική σημασία.

Οι λίμνες της χώρας διακρίνονται σε φυσικές και τεχνητές. Οι φυσικές λίμνες σχηματίστηκαν κυρίως από γεωλογικές διεργασίες και θεωρούνται σημαντικά οικοσυστήματα, καθώς φιλοξενούν πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνητές δημιουργήθηκαν κυρίως κατά τον 20ο αιώνα με την κατασκευή φραγμάτων σε ποταμούς. Ο βασικός τους σκοπός είναι η κάλυψη αναγκών όπως η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, η άρδευση καλλιεργειών, η ύδρευση και η αντιπλημμυρική προστασία.

Παρά το γεγονός πως αυτές οι λίμνες προέρχονται από την ανθρώπινη ενέργεια αυτές οι λίμνες έχουν εξελιχθεί σε σημαντικούς υγροτόπους και μέρος της φύσης και του περιβάλλοντος.

Οι λίμνες της Εύβοιας που έχουν δημιουργηθεί από την παρουσία ορυχείων

Στην Εύβοια, έχει δημιουργηθεί ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενου που ουσιαστικά έχουν προέλθει από την παρουσία της ανθρώπινης δραστηριότητας και με την πάροδο του χρόνου έχουν πάρει την ονομασία «Λίμνες των Μεταλλίων».

Οι Λίμνες των Μεταλλείων στη Βόρεια Εύβοια αποτελούν ένα ιδιαίτερο φυσικό τοπίο που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρέμβασης σε συνδυασμό με φυσικές διεργασίες.

Σε αντίθεση με τις φυσικές λίμνες που σχηματίστηκαν μέσα από γεωλογικές εξελίξεις, οι συγκεκριμένες λίμνες προήλθαν από την παύση της μεταλλευτικής δραστηριότητας λευκόλιθου στην ευρύτερη περιοχή του Μαντουδίου και του Προκοπίου, κυρίως κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Κατά τη διάρκεια της εξόρυξης δημιουργήθηκαν εκτεταμένα σκαμμένα ανοίγματα και βαθιές εκσκαφές, οι οποίες μεταμόρφωσαν το ανάγλυφο της περιοχής.

Μετά την εγκατάλειψη των μεταλλείων, τα σκαμμένα αυτά σημεία άρχισαν να συλλέγουν νερό από τις βροχοπτώσεις και τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν σταδιακά οι σημερινές λίμνες.

Με το πέρασμα του χρόνου, το αρχικά βιομηχανικό τοπίο εξελίχθηκε σε ένα φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερης ομορφιάς, το οποίο σήμερα ξεχωρίζει για τα γαλήνια νερά και τη χαρακτηριστική του μορφολογία.

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν σχηματιστεί περίπου δεκατέσσερις μικρές λίμνες, οι οποίες είναι γνωστές με τις ονομασίες Λίμνες των Μεταλλείων ή Λίμνες Ορυχείων Λευκόλιθου.

Το ιδιαίτερο φαινόμενο είναι ότι οι λίμνες δεν συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο σημείο, αλλά κατανέμονται σε δύο βασικές γεωγραφικές ενότητες.

Οι μισές λίμνες βρίσκονται στην περιοχή ανάμεσα στο Μαντούδι και το Προκόπι, κοντά στο Παρασκευόρεμα, ενώ η δεύτερη εκτείνεται στις πλαγιές του όρους Καντήλι, περιλαμβάνοντας περιοχές κοντά σε χωριά όπως η Δαφνώνα, το Τρούπι, ο Κάκαβος, το Σπαθάρι και τα Καλύβια. Η γεωγραφική τους διασπορά προσδίδει στην περιοχή έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και αναδεικνύει το έντονα μεταμορφωμένο τοπίο της Βόρειας Εύβοιας.

Οι Λίμνες των Μεταλλείων βρίσκονται στη Βόρεια Εύβοια, σε ορεινή και ημιορεινή περιοχή με έντονο φυσικό ανάγλυφο, κοντά στο Μαντούδι, που αποτελεί βασικό σημείο πρόσβασης. Απέχουν περίπου 130–150 χιλιόμετρα από την Αθήνα και η μετακίνηση διαρκεί γύρω στις 2,5 με 3 ώρες, είτε μέσω Χαλκίδας οδικώς είτε με συνδυασμό δρόμου και φερί μποτ. Η σχετική εγγύτητα με την πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο, καθιστά την περιοχή εύκολα προσβάσιμη αλλά και μακριά από την έντονη αστικοποίηση.

Οι Λίμνες των Μεταλλείων παραμένουν μέχρι σήμερα ένα λιγότερο γνωστό αλλά εντυπωσιακό κομμάτι της φυσικής κληρονομιάς της Εύβοιας.