Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο και σε συνεργασία μαζί τους το φίδι περισυνελέγη με ασφάλεια.

Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση φιδιού στην παραθαλάσσια περιοχή Ρίφι, στο Αλιβέρι Ευβοίας, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, το φίδι ξεβράστηκε από τη θάλασσα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των εθελοντών της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας SAR 312.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο πρόεδρος της ομάδας, Νίκος Αποστόλου, «οι εθελοντές ενημερώθηκαν από πολίτες για την ύπαρξη φιδιού που είχε βγει από τη θάλασσα στο Ρίφι, πιθανότατα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων».

Στη συνέχεια, το ζώο απελευθερώθηκε στο Μεσονήσι, σε σημείο κατάλληλο για το φυσικό του περιβάλλον, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ούτε το ίδιο ούτε οι πολίτες.

Τη σχετική ενημέρωση έκανε ο κ. Νίκος Αποστόλου στο evima.gr και στη δημοσιογράφο Ματίνα Ρέτσα, υπογραμμίζοντας για ακόμη μία φορά τη σημασία της άμεσης συνεργασίας πολιτών και αρμόδιων φορέων σε παρόμοια περιστατικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=bRq8MhDfCfY}