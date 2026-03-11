Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών ζητά να αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία ο χρόνος που οδήγησε στην απόκτηση μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού.

Αναφορά στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέα Αριστερά Μερόπη Τζούφη προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μεταφέροντας το αίτημα της Ένωση Ελλήνων Ερευνητών για την αναγνώριση προϋπηρεσίας που συνδέεται με την εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Σύμφωνα με την επιστολή της Ένωσης, αν και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων αποτέλεσε ένα θετικό βήμα, η εγκύκλιος εφαρμογής της εξαιρεί από την αναγνώριση ως προϋπηρεσίας τον χρόνο παρακολούθησης μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Παράλληλα, δεν αναγνωρίζεται το ερευνητικό ή διδακτικό έργο που εκπονείται στο πλαίσιο του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, δηλαδή κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων.

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών επισημαίνει ότι η ρύθμιση αυτή δημιουργεί άνιση μεταχείριση σε βάρος των ερευνητών που εργάζονται σε Ερευνητικά Κέντρα, σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων, για τα οποία δεν ισχύει αντίστοιχος περιορισμός.

Όπως τονίζεται, η μη αναγνώριση της ερευνητικής εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών υποβαθμίζει την επιστημονική διαδρομή των νέων ερευνητών και ενισχύει το φαινόμενο της φυγής επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μερόπη Τζούφη ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να εξετάσουν το ζήτημα και να προχωρήσουν στην τροποποίηση της σχετικής εγκυκλίου, ώστε να αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία ο χρόνος ερευνητικής εργασίας που οδήγησε στην απόκτηση μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού τίτλου, όπως ζητά η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών.