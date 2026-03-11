Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε ακόμα τραυματίστηκαν, όταν λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στην πόλη Κέρτσερς της Ελβετίας.

Δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην πόλη Κέρτσερς, στο καντόνι Φριμπούργκ της δυτικής Ελβετίας, όταν λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό πέντε ακόμη.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 18:25 τοπική ώρα (19:25 ώρα Ελλάδας) στην οδό Μούρτενστράσε, έναν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ελβετικά ΜΜΕ δείχνουν το όχημα να έχει παραδοθεί στις φλόγες, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονται πάνω από την περιοχή.

{https://x.com/fastnewsnet/status/2031475440251187577}

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Blick που επικαλείται μαρτυρία αυτόπτη, ένας άνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα και το όχημα να καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν έχει επιβεβαιώσει προς το παρόν την πληροφορία αυτή. Τόνισε πως περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό αναμένεται να ανακοινωθούν σε συνέντευξη Τύπου τις επόμενες ώρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες του ΑΠΕ