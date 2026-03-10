Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών στην πόλη Κέρτσερς της Ελβετίας, ύστερα από φωτιά σε λεωφορείο.

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Κέρτσερς, στο καντόνι Φρίμπουργκ της Ελβετίας, όταν λεωφορείο της ταχυδρομικής υπηρεσίας τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα την Blick , οι φλόγες υψώθηκαν αρκετά μέτρα πάνω από το όχημα, ενώ o πυκνός καπνός ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών διάσωσης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο αεροδιακομιδής.

{https://x.com/Stallupdate/status/2031476504291328455}

Η αστυνομία του Φρίμπουργκ επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων ή η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Οι Αρχές απέκλεισαν την περιοχή και κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από το σημείο, ενώ το λεωφορείο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τη φωτιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μαρτυρίες αυτοπτών κάνουν λόγο για άνδρα που φέρεται να έριξε εύφλεκτο υγρό μέσα στο λεωφορείο και να προκάλεσε την φωτιά. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την αστυνομία, η οποία συνεχίζει την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

Mε πληροφορίες της Blick