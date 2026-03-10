Στη δημοσιότητα δόθηκε η Λίστα Forbes για το 2026.

Πλουσιότεροι από ποτέ είναι οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη, σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, με τη συνολική περιουσία τους να φτάνει στα 20,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, μία αύξηση της τάξης περίπου των 4 τρισ. δολάρια σε σχέση με πέρυσι.

Τον μεγαλύτερο αριθμό δισεκατομμυριούχων διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με 989, εκ των οποίων οι 15 βρίσκονται ανάμεσα στους 20 πλουσιότερους του κόσμου. Ακολουθεί η Κίνα, μαζί με το Χονγκ Κονγκ, με 610 δισεκατομμυριούχους, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ινδία με 229. Τα στοιχεία βασίζονται σε τιμές μετοχών και συναλλαγματικές ισοτιμίες της 1ης Μαρτίου 2026.

Η πρώτη 5αδα του Forbes

Τις πρώτες 5 θέσεις καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ, με τον Έλον Μασκ να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Ο CEO της SpaceX και της Tesla έχει καθαρή αξία τα 839 δισεκατομμύρια δολάρια και είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρίσκονται οι συνιδρυτές της Google, Λάρι Πέιν και Σεργκέι Μπριν, με την αξία τους να ανέρχεται στα 257 και 237 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. Την τέταρτη θέση βρίσκεται ο CEO της Amazon, Τζεφ Μπέζος (224 δισ. δολάρια), ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ στα 222 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι Έλληνες της λίστας Forbes

Στην κορυφή της λίστας ανάμεσα στους Έλληνες, βρίσκεται η Βίκυ Σάφρα, με εκτιμώμενη περιουσία 27,1 δισ. ευρώ και δραστηριότητα στους τομείς των τραπεζών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των επενδύσεων. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Μαρία Αγγελικούση, η οποία δραστηριοποιείται στη ναυτιλία και τα logistics, με περιουσία που υπολογίζεται στα 7,5 δισ. ευρώ. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Γεώργιος Οικονόμου, επίσης από τον χώρο της ναυτιλίας και των logistics, με καθαρή περιουσία 5,3 δισ. ευρώ.

Μεταξύ των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων που εμφανίζονται στη λίστα περιλαμβάνονται και επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν στην ιδιοκτησία τους αθλητικές ομάδες. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η οικογένειά του κατατάσσονται στην 567η θέση παγκοσμίως, με εκτιμώμενη περιουσία περίπου 7 δισ. δολάρια, με δραστηριότητες στη ναυτιλία, το ποδόσφαιρο και τα logistics. Στη λίστα βρίσκεται επίσης ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, στην 1.011η θέση με περιουσία 4,2 δισ. δολάρια, ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των εξορύξεων και του εμπορίου μετάλλων ενώ ο Ιβάν Σαββίδης καταλαμβάνει την 2.386η θέση παγκοσμίως με περιουσία που υπολογίζεται στα 1,7 δισ. δολάρια. Στη λίστα περιλαμβάνεται και ο Γιάννης Αλαφούζος μαζί με την οικογένειά του, ο οποίος βρίσκεται στην 3.185η θέση με εκτιμώμενη περιουσία περίπου 1,1 δισ. δολάρια, με δραστηριότητες κυρίως στη ναυτιλία και τα logistics.

Στους πλουσιότερους του κόσμου περιλαμβάνονται επίσης και ο Φίλιππος Νιάρχος και η Μαριάννα Λάτση μαζί με την οικογένειά της.