Η Τουρκάλα επιχειρηματίας Γκιοκτσέ Γκιουβέν, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της fintech startup Kalder, κατηγορείται για απάτες.

Η λίστα Forbes 30 Under 30 έχει δει αρκετούς αποφοίτους της να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη, μεταξύ των οποίων οι Sam Bankman-Fried, Charlie Javice και Martin Shkreli. Τώρα, ένα ακόμη μέλος της βρίσκεται αντιμέτωπο με κατηγορίες.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η Γκιοκτσέ Γκιουβέν, 26χρονη Τουρκάλα υπήκοος και ιδρύτρια της fintech startup Kalder με έδρα τη Νέα Υόρκη, κατηγορείται στις ΗΠΑ για πολλαπλές πράξεις φερόμενης απάτης.

Αμερικανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι στην Γκιουβέν απαγγέλθηκαν κατηγορίες την περασμένη εβδομάδα για απάτη σε τίτλους (securities fraud), απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών (wire fraud), απάτη σχετική με βίζα και κλοπή ταυτότητας (aggravated identity theft). Οι κατηγορίες ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο ανέφερε ότι οι καταγγελίες σχετίζονται με την αρχική χρηματοδότηση (seed round) της Kalder τον Απρίλιο του 2024.

Η Kalder, που ιδρύθηκε το 2022, δήλωνε ότι βοηθά εταιρείες να δημιουργούν και να αξιοποιούν εμπορικά προγράμματα επιβράβευσης πελατών μέσω συνεργασιών affiliate.

Η Γκιουβέν συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30 το 2025 και στους πελάτες της περιλαμβάνονταν η σοκολατοποιία Godiva και η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η Γκιουβέν συγκέντρωσε περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από δώδεκα επενδυτές, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία σε επενδυτική παρουσίαση (pitch deck).

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι το υλικό της παρουσίασης ισχυριζόταν πως 26 brands χρησιμοποιούσαν την Kalder και άλλα 53 βρίσκονταν σε «live freemium», ενώ στην πραγματικότητα αρκετά είχαν μόνο πιλοτικά προγράμματα ή δεν είχαν καμία συμφωνία.

Η κυβέρνηση ανέφερε επίσης ότι στην παρουσίαση στους επενδυτές δήλωνε ψευδώς πως τα έσοδα της Kalder αυξάνονταν σταθερά και ότι είχαν φτάσει τα 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (annual recurring revenue) έως τον Μάρτιο του 2024.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ακόμη ότι η Γκιουβέν τηρούσε δύο αρχεία οικονομικών, εκ των οποίων το ένα περιείχε διογκωμένα στοιχεία που παρουσιάζονταν στους επενδυτές, προκειμένου να αποκρύψει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε επίσης ότι η Γκιουβέν χρησιμοποίησε ψευδείς ισχυρισμούς και πλαστά έγγραφα για να εξασφαλίσει αμερικανική βίζα για άτομα «εξαιρετικών ικανοτήτων».

Πηγή: ndtv.com