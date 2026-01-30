Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, για το αδίκημα της απάτης με υπολογιστή.
Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, απογευματινές ώρες της 8-12-2025 στη Λάρισα, ημεδαπός άνδρας πείστηκε και απέστειλε το χρηματικό ποσό των -500- ευρώ, κατόπιν επικοινωνίας που είχε μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με άτομο που προσποιήθηκε άλλον ημεδαπό-διαδικτυακό γνωστό του χρήστη, ο οποίος επικαλέστηκε «δήθεν» επείγουσα ανάγκη.
Από τη διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών προέκυψαν τα στοιχεία του ημεδαπού δράστη.
