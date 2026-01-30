Επικαλέστηκε «δήθεν» επείγουσα ανάγκη.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, για το αδίκημα της απάτης με υπολογιστή.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, απογευματινές ώρες της 8-12-2025 στη Λάρισα, ημεδαπός άνδρας πείστηκε και απέστειλε το χρηματικό ποσό των -500- ευρώ, κατόπιν επικοινωνίας που είχε μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με άτομο που προσποιήθηκε άλλον ημεδαπό-διαδικτυακό γνωστό του χρήστη, ο οποίος επικαλέστηκε «δήθεν» επείγουσα ανάγκη.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών προέκυψαν τα στοιχεία του ημεδαπού δράστη.

Πηγή: larissanet.gr