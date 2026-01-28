Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη Φαλάνη της Λάρισας.

Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα το βράδυ της Τετάρτης, όταν παρασύρθηκε από όχημα στην περιοχή της Φαλάνης Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, πρόκειται για γυναίκα περίπου 45 ετών ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η γυναίκα παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Παρά τις προσπάθειες του γιατρού και των διασωστών του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο και την μετέφεραν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.