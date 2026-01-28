Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα το βράδυ της Τετάρτης, όταν παρασύρθηκε από όχημα στην περιοχή της Φαλάνης Λάρισας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, πρόκειται για γυναίκα περίπου 45 ετών ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Η γυναίκα παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Παρά τις προσπάθειες του γιατρού και των διασωστών του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο και την μετέφεραν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.