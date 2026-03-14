Πλησιάζει η ημέρα της πληρωμής για το επίδομα παιδιού Α21.

Οι δικαιούχοι είχαν προθεσμία έως τις 11 Μαρτίου ώρα 18.00 για την υποβολή των αιτήσεών τους. Οι δικαιούχοι έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς η μη σωστή υποβολή της αίτησης θα τους καθυστερήσει την πληρωμή και δεν θα πληρωθούν στην πρώτη πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί 31 Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, η μη οριστική υποβολή της αίτησης Α21, τα λανθασμένα στοιχεία εισοδήματος ή IBAN, τα ελλιπή στοιχεία σχολικής φοίτησης και η μη επισύναψη δικαιολογητικών όταν ζητηθούν, είναι οι συνθήκες κατά τις οποίες κανείς κινδυνεύει να χάσει την πληρωμή στα τέλη Μαρτίου.

Ποιο θα είναι το ποσό;

Για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού, θα ληφθούν αρχικά υπόψη:

Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση του 2026.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, το σύστημα θα επικαιροποιηθεί αυτόματα με τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025, προσαρμόζοντας ανάλογα το τελικό ποσό του επιδόματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η επαρκής φοίτηση των τέκνων (από το προ-νήπιο έως το Γυμνάσιο).