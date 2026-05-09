Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών ακολουθεί και φέτος τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των καταβολών και την αποφυγή συνωστισμού στο τραπεζικό σύστημα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή των συντάξεων Ιουνίου, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, οπότε και θα πιστωθούν οι συντάξεις των μη μισθωτών και των νέων συνταξιούχων. Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι συντάξεις των ασφαλισμένων στα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 μέσω ΕΦΚΑ.

Η δεύτερη φάση των πληρωμών έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και αφορά τους μισθωτούς συνταξιούχους. Την ημέρα αυτή θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου, καθώς και των λοιπών ταμείων μισθωτών που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία προβλέπεται η καταβολή των προσωρινών συντάξεων σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.