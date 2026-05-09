Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στα δυτικά βόρειοι - βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Στα κεντρικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τις πρώτες πρωινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 30 βαθμούς Κελσίου.