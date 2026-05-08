Καλά θα κυλήσει καιρικά το σαββατοκύριακο με την θερμοκρασία να παίρνει την ανιούσα.

Με ήπια αστάθεια αλλά και υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο και στις αρχές της νέας εβδομάδας, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του STAR, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τμήματα της χώρας. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα είναι πιο αισθητά στα βόρεια, ενώ από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν σχετικά ασθενείς, φτάνοντας συνήθως τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Μάλιστα, σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές αλλά και στην Κρήτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, φέρνοντας τις πρώτες καλοκαιρινές συνθήκες του φετινού Μαΐου.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Το Σαββατοκύριακο και στις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από τοπική αστάθεια κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Το Σάββατο θα εκδηλωθούν λίγες βροχές ή όμβροι στα βόρεια, ενώ από την Κυριακή και μετά τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν συνήθως τα 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

