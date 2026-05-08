Στο σύνολο του ταμπλό, 42 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 74 πτωτικά και 83 παρέμειναν αμετάβλητες.

Με απώλειες έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών εναρμονιζόμενο με τις ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω των αρνητικών στοιχείων για τον πληθωρισμό Απριλίου. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.280,09 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,11%. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 304,3 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος των συναλλαγών να πραγματοποιείται μέσω πακέτων. Στο σύνολο του ταμπλό, 42 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 74 πτωτικά και 83 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,51% στις 2.628,17 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 5.788,17 μονάδες με απώλειες 1,24%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε οριακή άνοδο 0,04% στις 2.947,8 μονάδες.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank έκλεισε στα 3,99 ευρώ με άνοδο 1,53%, ενώ η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε οριακά κατά 0,25% στα 14,28 ευρώ. Αντίθετα, η Alpha Bank υποχώρησε κατά 2,99% στα 3,67 ευρώ και η Πειραιώς έκλεισε στα 8,54 ευρώ με απώλειες 1,59%. Η Optima παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη με -0,11%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε πτώση 1,56% στα 9,80 ευρώ.

Η ΔΕΗ συγκέντρωσε τον υψηλότερο τζίρο της συνεδρίασης και έκλεισε στα 19,10 ευρώ με άνοδο 1,33%. Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε κατά 2,61% στα 4,72 ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ σημείωσε άνοδο 6,77% στα 1,45 ευρώ. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Dimand με +1,56% στα 13 ευρώ και ο ΑΔΜΗΕ με +1,4% στα 3,26 ευρώ.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν τα διυλιστήρια, με τη Helleniq Energy να υποχωρεί κατά 4,31% στα 9,43 ευρώ και τη Motor Oil κατά 2,79% στα 36,20 ευρώ. Η Coca Cola έκλεισε με απώλειες 2,76% στα 49,30 ευρώ, η Jumbo στα 22 ευρώ με -3,08%, η Metlen στα 37,06 ευρώ με -2,42% και ο ΟΤΕ στα 18,13 ευρώ με πτώση 0,93%.