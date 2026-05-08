Με απώλειες έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών εναρμονιζόμενο με τις ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω των αρνητικών στοιχείων για τον πληθωρισμό Απριλίου. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.280,09 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,11%. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 304,3 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος των συναλλαγών να πραγματοποιείται μέσω πακέτων. Στο σύνολο του ταμπλό, 42 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 74 πτωτικά και 83 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,51% στις 2.628,17 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 5.788,17 μονάδες με απώλειες 1,24%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε οριακή άνοδο 0,04% στις 2.947,8 μονάδες.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank έκλεισε στα 3,99 ευρώ με άνοδο 1,53%, ενώ η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε οριακά κατά 0,25% στα 14,28 ευρώ. Αντίθετα, η Alpha Bank υποχώρησε κατά 2,99% στα 3,67 ευρώ και η Πειραιώς έκλεισε στα 8,54 ευρώ με απώλειες 1,59%. Η Optima παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη με -0,11%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε πτώση 1,56% στα 9,80 ευρώ.
Η ΔΕΗ συγκέντρωσε τον υψηλότερο τζίρο της συνεδρίασης και έκλεισε στα 19,10 ευρώ με άνοδο 1,33%. Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε κατά 2,61% στα 4,72 ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ σημείωσε άνοδο 6,77% στα 1,45 ευρώ. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Dimand με +1,56% στα 13 ευρώ και ο ΑΔΜΗΕ με +1,4% στα 3,26 ευρώ.
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν τα διυλιστήρια, με τη Helleniq Energy να υποχωρεί κατά 4,31% στα 9,43 ευρώ και τη Motor Oil κατά 2,79% στα 36,20 ευρώ. Η Coca Cola έκλεισε με απώλειες 2,76% στα 49,30 ευρώ, η Jumbo στα 22 ευρώ με -3,08%, η Metlen στα 37,06 ευρώ με -2,42% και ο ΟΤΕ στα 18,13 ευρώ με πτώση 0,93%.