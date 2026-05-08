Οι νέες πληροφορίες για την τελική σκηνική παρουσία του Akyla στη Eurovision 2026.

Την Δευτέρα 11 Μαΐου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Akylas την τελευταία του τεχνική πρόβα πάνω στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, λίγο πριν από την έναρξη του Α’ Ημιτελικού, που είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 12 Μαΐου.

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται ήδη στην Αυστρία με σκοπό να ολοκληρώσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες για το βράδυ του τελικού. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Akylas πραγματοποίησε την δεύτερή του πρόβα, ενώ ήρθε στη δημοσιότητα το βίντεο 30 δευτερολέπτων που δίχασε το κοινό.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», οι γνώμες διίστανται σχετικά με το συγκεκριμένο απόσπασμα, ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι αφορά τα πρώτα δευτερόλεπτα του τραγουδιού.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να υπάρξουν στη σκηνή εκπλήξεις που μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστές.

Παρ’ όλα αυτά, το απόσπασμα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Τετάρτη 6 Μαΐου, έχει συγκεντρώσει στα social media περισσότερες από ένα εκατομμύριο προβολές, καθιστώντας το viral! Αντίστοιχα, το βίντεο της Φινλανδίας, που έχει εδραιωθεί στην πρώτη θέση των προγνωστικών, έχει περίπου 300 χιλιάδες προβολές.

Το «Ferto», συνεχίζει να βρίσκεται στην δεύτερη θέση των προγνωστικών και των στοιχημάτων.

Την σκηνική παρουσία της ελληνικής αποστολής υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό» στην τελευταία πρόβα θα υπάρξει η λύρα, όχι η ίδια με της Έλενας Παπαρίζου, καθώς και ένα άγαλμα στη σκηνή.

Μάλιστα, λέγεται ότι το κοινό θα παρακολουθήσει τέσσερις διαφορετικούς κόσμους στη σκηνή του τελικού, ενώ σκοπός είναι το τελικό αποτέλεσμα να θυμίζει video game.

