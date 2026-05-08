Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δοκιμάζει αυθεντικές συνταγές, επισκέπτεται τοπικούς παραγωγούς και μας συστήνει τον γαστρονομικό πλούτο κάθε περιοχής.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια νέα αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια. Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης μας δίνει ραντεβού από τον μεθυστικό Βόλο, την Κυριακή 10 Μαΐου στις 20:00 στον Alpha!

Στο νέο επεισόδιο του «Akis’ Food Tour», ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει στον Βόλο, μια πόλη που ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στη θάλασσα, το βουνό και το καλό τσίπουρο. Με φόντο τον Παγασητικό κόλπο και τις καταπράσινες πλαγιές του Πηλίου, ξεκινά ένα απολαυστικό ταξίδι γεμάτο αρώματα, ιστορίες και ανθρώπους που κρατούν ζωντανές τις γεύσεις του τόπου.

Αναζητώντας την απαρχή της καθημερινής ιεροτελεστίας του Βόλου, που δεν είναι άλλη από το «τσίπουρο με μεζέ», κάθεται στον «Καβούρα», ένα από τα παλαιότερα τσιπουράδικα του κέντρου. Ο Άκης μπαίνει κατ’ ευθείαν στο κλίμα: μικρά πιάτα που διαδέχονται το ένα το άλλο, φρέσκα θαλασσινά, αλμυρές και πικάντικες γεύσεις, τσίπουρο με ή χωρίς γλυκάνισο από τις 10 το πρωί. Μυρωδιά από βούτυρο και γάλα τον οδηγούν στο φημισμένο γαλακτοζαχαροπλαστείο «Κυψέλη», που φτιάχνει από το 1960 παραδοσιακό σάμαλι, γαλακτομπούρεκο και παγωτό με πρόβειο γάλα.

Σειρά έχει το «Μεζέν», ένα τσιπουράδικο «νέας εποχής», όπου ο Άκης γεύεται για πρώτη φορά καρμπονάρα θράψαλο, μπέικον γαρίδας και σεφταλιά μπακαλιάρου, ενώ βιώνει τη φιλοσοφία πίσω απ’ το άκρως πετυχημένο τρίπτυχο μπουκιά-γουλιά-κουβέντα.

Ρωτώντας τους παλιότερους μαθαίνει ότι αν ο Βόλος ήταν γλυκό, θα ήταν το σούπερ μόκα και η πάστα φούρνου της «Μινέρβας» πάνω στην παραλιακή προμενάδα.

Κι αφότου σπεύδει όχι μόνο να δοκιμάσει, αλλά και να αποσπάσει τη μυστική συνταγή, ο αγαπημένος μας σεφ φτάνει μέχρι τη Νέα Αγχίαλο για να επισκεφθεί το οινοποιείο-αποσταγματοποιείο «Τοκαλή». Ανάμεσα σε 200 στρέμματα με βιολογικά καλλιεργούμενους αμπελώνες, παρακολουθεί τη διαδικασία της απόσταξης και δοκιμάζει τσίπουρο με γλυκάνισο.

Το ταξίδι του συνεχίζεται προς την άλλη Μεριά του Βόλου. Στα «Σκαλάκια της Χαράς» με την απίστευτη πανοραμική θέα προς την πόλη και τις 430 διαφορετικές ετικέτες αποσταγμάτων απ’ όλη την Ελλάδα, εντυπωσιάζεται από την πρόβεια ταλιάτα και την ασυναγώνιστη επίγευση ενός παλαιωμένου τσίπουρου στο ηλιοβασίλεμα.

Κι επειδή ο Βόλος έχει και μακρά ναυτική παράδοση, η επόμενη μέρα βρίσκει τον Άκη στα καταγάλανα νερά του Παγασητικού να μαθαίνει ιστιοπλοΐα από τους καλύτερους εκπαιδευτές του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.

Η θάλασσα τού ανοίγει την όρεξη για γευστική εξερεύνηση στην ιστορικότερη ταβέρνα του τόπου, που λειτουργεί από το 1883 στην πλαζ του Αναύρου. Στην «Αύρα» δε βρίσκει μόνο νόστιμο μαμαδίστικο φαγητό, αλλά και ρομαντικές ιστορίες ενός αιώνα.

Στο ξακουστό λουκανικάδικο «Στράκα» με παράδοση που κρατά από το 1850 μέχρι και σήμερα, μαθαίνει τη διαδικασία παρασκευής του γνήσιου πηλιορείτικου λουκάνικου και δοκιμάζει τη συνταγή τους με γίδινο, βοδινό και πρόβειο που του μένει αξέχαστη.

Στη συνέχεια, ο Άκης περιηγείται στην προσφυγική γειτονιά Νέα Ιωνία όπου γεννήθηκαν τα πρώτα τσιπουράδικα του Βόλου. Στη «Μαρίνα» εκτός από καλοψημένο χταποδάκι, τρώει κριθαρότο σουπιάς, ριζότο με μύδια, αλλά κι έναν βολιώτικο χαλβά «σπέσιαλ» που γαργαλάει τον ουρανίσκο και την περιέργειά του. Κάπως έτσι ανακαλύπτει τη χαλβαδοποιία Παπαγιαννόπουλου με ιστορία γεύσης άνω των 100 ετών κι αρπάζει την ευκαιρία να μπει στο εργαστήρι και να γευτεί ζεστό χαλβά.

Η γαστρονομική εμπειρία του Άκη κορυφώνεται στην αυλή ενός βολιώτικου σπιτιού, όπου φίλοι και οικογένεια τον υποδέχονται εγκάρδια με παραδοσιακό σπετζοφάι και τσίπουρο σε αφθονία, ενώ στην κορυφή του τραπεζιού κάθεται ο σπουδαίος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, Στάθης Μιλάνος (που , δυστυχώς, δε βρίσκεται πλέον στη ζωή). Εκεί, ο Άκης συνειδητοποιεί πως η πραγματική γεύση του Βόλου κρύβεται στην απαράμιλλη ζεστασιά των ανθρώπων του και στο μοίρασμα.

