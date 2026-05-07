Αναπάντεχη ήταν η έναρξη της σημερινής εκπομπής του «Κοινωνία Ώρα Mega» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.

Ένα ανατρεπτικό στιγμιότυπο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη να εμφανίζονται στο πλατό σε ρόλο superman και superwoman.

Οι παρουσιαστές τις ενημερωτικής εκπομπής έμειναν έκπληκτοι όταν αντίκρισαν τις μορφές τους να βγαίνουν μέσα από ένα ηφαίστειο… πετώντας, ένα στιγμιότυπο που χάρισε γέλιο τόσο στο πλατό όσο και στους τηλεθεατές.

Ο Ιορδάνης Χσαπόπουλος, εμφανώς ενθουσιασμένος με το στιγμιότυπο και την τεχνητή νοημοσύνη, συνέχισε να αστειεύεται με την εικόνα του μεσα σε στολή, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων:

«Η εκπομπή ξεκινά σήμερα με ειδικά εφέ. Ξανακάνε αυτό που βγήκαμε από το ηφαίστειο. Αυτό πρέπει να γίνει σήμα της εκπομπής, superman και superwoman. Πάντα τέτοιους κοιλιακούς ήθελα να είχα αλλά δεν το κατάφερα ποτέ. Άσε αυτό το πλάνο να πούμε εμείς τα θέματα».

