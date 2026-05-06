Αναλυτικά ο πίνακας κερδών της 18ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn.

Η Allwyn έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα των κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην αποψινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, την πρώτη που γίνεται ημέρα Τετάρτη, καθώς στο εξής η κλήρωση θα γίενται μόνο Τετάρτη (και όχι Τρίτη όπως μέχρι πρόσφατα) τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 27075, σειρά η 5η και στοιχείο το Δ.

Ο τυχερός λαχνός δεν είχε πωληθεί άρα έχουμε τζακπότ. Το συνολικό ποσό της επόμενης κλήρωσης ανέρχεται περίπου στα 2.050.000 ευρώ.

Από 15.000 ευρώ κερδίζει ο αριθμός 27075 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 4η, 5η και 6η και στοιχεία Α-Ε ενώ από 5.000 ευρώ κερδίζει ο 66972 σε όλες τις σειρές.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι εξής αριθμοί: 2888, 19015, 21799, 37767, 42945, 49832, 54049, 57198 και 74119.

