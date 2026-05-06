Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνεται πλέον κάθε Τετάρτη και θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Το ποσό των 2.000.000 ευρώ κληρώνει το Λαϊκό Λαχείο της Allwyn απόψε, την πρώτη Τετάρτη από την αλλαγή της ημέρας κλήρωσης.

Στην κλήρωση της περασμένη Τρίτης τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 14576, σειρά η 3η και στοιχείο το Ε. Ο συγκεκριμένος λαχνός είχε πωληθεί και κέρδισε το ποσό των 200.000 ευρώ.

Ο ίδιος αριθμός στην 3η σειρά και στοιχεία Α+Β+Γ+Δ κέρδισαν από 50.000 ευρώ ενώ 250.000 ευρώ κέρδισαν οι λαχνοί με τον αριθμό 14576 αριθμός 75362 στην 6η σειρά στοιχείο Β κέρδισε 225.000 ευρώ και ο ίδιος λαχνός στην ίδια σειρά στοιχεία Α,Γ,Δ,Ε κέρδισε 50.000 ευρώ. Από 25.000 ευρώ κέρδισε ο αριθμός 14576 στη 2η σειρά και στοιχεία Α-Ε ενώ από 15.000 ευρώ ο λαχνός 14578 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 2η, 3η και 4η και στοιχεία Α-Ε, αντίστοιχα.

Ο αριθμός 54473 σε όλες τις σειρές κέρδισε 5.000 ευρώ, από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι εξής αριθμοί: 6516, 9300, 25268, 30446, 37333, 41550, 44699, 61620 και 70389.