Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το 21 μηνών βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

«Πάγωσε» η Αίγινα στην είδηση του πρόωρου θανάτου ενός κοριτσιού μόλις 21 μηνών που πνίγηκε, τρώγοντας τσουρέκι. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5), όταν το παιδί υπέστη επεισόδιο πνιγμονής από τροφή.

Η μητέρα το μετέφερε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου οι γιατροί εφάρμοσαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αντιμετώπισης πνιγμού. Παρά τις προσπάθειες, η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε, με έντονη αναπνευστική δυσχέρεια και στη συνέχεια καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Ακολούθησε επείγουσα διακομιδή με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ και του Λιμενικού Σώματος προς το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο. Στο νοσοκομείο καταβλήθηκαν επί 70 λεπτά προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και έγινε διασωλήνωση από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η ανακοίνωση της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς για τον θάνατο του 21 μηνών παιδιού

Την 05/05/2026 και περί ώρα 19:40, προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας μητέρα, κρατώντας στην αγκαλιά της την 21 μηνών κόρη της, με αναφερόμενο επεισόδιο πνιγμονής από κατάποση ξένου σώματος (τσουρέκι). Από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα.

Παρά τις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, η κατάσταση της ανήλικης επιδεινώθηκε, παρουσιάζοντας προοδευτική αναπνευστική δυσχέρεια και εν συνεχεία καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Ενημερώθηκε άμεσα το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα διακομιδή περί ώρα 20:45, με τη συνοδεία ιατρού. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αρχικά με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Η ανήλικη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών περί ώρα 21:40, όπου καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση από ομάδα εφημερευόντων ιατρών (Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο) επί χρονικό διάστημα 70 λεπτών, χωρίς δυστυχώς θετικό αποτέλεσμα. Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Συγκίνηση για τον θάνατο του μικρού παιδιού

Η οικογένεια του παιδιού παραμένει σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει πώς μέσα σε λίγα λεπτά το κοριτσάκι τους χάθηκε τόσο ξαφνικά, την ώρα που έτρωγε τσουρέκι στο σπίτι. Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο τους οικείους του, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί και η συλλυπητήρια ανακοίνωση των Εποχικών Πυροσβεστών, καθώς ο πατέρας του παιδιού είναι συνάδελφός τους. Με λόγια βαθιάς οδύνης εκφράζουν τη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια για την αβάσταχτη απώλεια, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και στήριξης σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Ο θάνατος του παιδιού του συναδέλφου μας Εποχικού Πυροσβέστη στην Αίγινα μας έχει συγκλονίσει όλους. Το κοριτσάκι μόλις 20 μηνών έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης όταν πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι στο σπίτι του, στην Αίγινα. Οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Αίγινας έκαναν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή. Με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Πειραιά. Εκεί ασθενοφόρο περίμενε ήδη, ενώ η αστυνομία βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα για να εξασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή μεταφορά προς το νοσοκομείο Παίδων, δυστυχώς όμως το παιδί δεν τα κατάφερε. Συνάδελφε Δημήτρη, κουράγιο. Είμαστε όλοι δίπλα σου.»

Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας του 2ου Γυμνασίου Αίγινας

«Η εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα του 2ου Γυμνασίου Αίγινας επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του βρέφος για τον ξαφνικό θάνατο του, του οποίου ο αδελφός είναι μαθητής του σχολείου μας. Οι προσευχές θα συνοδεύουν τη ψυχή του στο αιώνιο ταξίδι του.»

Ο Διευθυντής,

Η Υποδιευθύντρια

Ο Σύλλογος των καθηγητών και καθηγητριών.