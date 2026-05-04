Συγκέντρωση μνήμης για τους νεκρούς της Marfin πραγματοποιείται την Τρίτη 5 Μαΐου στις 12 μ.μ., στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, στην οδό Σταδίου., πριν από 16 χρόνια.

Με σύνθημα «Marfin - 16 χρόνια μετά δεν ήταν ατύχημα ήταν δολοφονία» ο Σύλλογος Εργαζομένων στις υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως «Δεν ξεχνάμε! 16 χρόνια από τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της πρ. Marfin,​​ οι υπαίτιοι αυτής της άνανδρης δολοφονίας παραμένουν ατιμώρητοι».

«Οι διαπιστωμένες ευθύνες της τότε Διοίκησης, η παντελής έλλειψη στοιχειωδών μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, το κλίμα εργασιακής τρομοκρατίας που υποχρέωσε ακόμη και την έγκυο συνάδελφό μας μεταξύ των θυμάτων να παρίστανται κανονικά στην εργασία τους, παραμένουν για όλους εμάς και συνολικά για τον κλάδο μας​​ απερίγραπτες, μέχρι την παραδειγματική τιμωρία των φυσικών και ηθικών αυτουργών αυτού του εγκλήματος. Τιμάμε για ακόμη μία φορά τη μνήμη των συναδέλφων μας, της Παρασκευής, του Επαμεινώνδα, της Αγγελικής και του αγέννητου παιδιού της, και στεκόμαστε με σεβασμό στα πρόσωπα των οικείων τους.​​ Ταυτόχρονα,​​ συνεχίζουμε​​ ως ελάχιστο φόρο τιμής,​​ τον έμπρακτο Αγώνα μας​​ για ασφαλή και αξιοπρεπή εργασία με δικαιώματα] αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ.

Η τραγωδία της Μarfin

Πριν από 16 χρόνια, στις 5 Μαΐου 2010 οι Έλληνες βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, στη μαζικότερη συγκέντρωση κατά του Μνημονίου αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. Αλλά γρήγορα σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια.

Περίπου στις 2 μ.μ. τρία άτομα έσπασαν το τζάμι της εισόδου στη Marfin Bank, στην οδό Σταδίου 23, πέταξαν μέσα μία μολότοφ και αμέσως μετά ένα μπουκάλι με βενζίνη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο κτίριο. Οκτώ εργαζόμενοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα της τράπεζας. Οι πέντε κατάφεραν να βγουν σώοι, αλλά με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ τρία άτομα εγκλωβίστηκαν και πέθαναν από ασφυξία που προκλήθηκε από τις αναθυμιάσεις και τον πυκνό καπνό που είχε τυλίξει όλο το κτίριο.

Η ταυτότητα των αυτουργών της επίθεσης δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα. Το 2013 στελέχη της Marfin καταδικάστηκαν για φόνο εξ αμελείας των τριών υπαλλήλων, τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Η πορεία της Αθήνας ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα στην πρόσφατη ιστορία της, με τον αριθμό των διαδηλωτών να εκτιμάται μεταξύ 200.000 και 250.000. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκείνη τη περίοδο ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Είναι συνήθης πρακτική οι τζαμαρίες των τραπεζών να ενισχύονται με νοβοπάν για να καθυστερείται το σπάσιμο, ωστόσο εκείνη τη μέρα αυτό δεν έγινε. Οι περισσότεροι υπάλληλοι στοιβάχτηκαν στον μικρό φωταγωγό που επικοινωνούσε μέσω πλέγματος με την ταράτσα, το οποίο πλέγμα ένας εξ αυτών κατάφερε και έσπασε. Στη συνέχεια αναρριχήθηκαν από τον φωταγωγό στη στέγη, απ' όπου πήδηξαν σε διπλανό κτίριο σπάζοντας τη τζαμαρία του με καδρόνι.

Μετανάστες που είχαν αφήσει το μπλοκ τους προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα για απεγκλωβισμό, και το πλήθος διευκόλυνε τη διέλευση της Πυροσβεστικής.

Νεκροί ανασύρθηκαν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Φίλιππο Κουτσάφτη «Ο καπνός και τα τοξικά αέρια από την καύση των πλαστικών και χαρτικών τους σκότωσαν σχεδόν αμέσως. Απώλεσαν τις αισθήσεις τους και λίγο μετά πέθαναν».