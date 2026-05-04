Το σημαντικό «αλλά» για την αποκατάσταση των πνευμόνων, όταν κόψουμε το κάπνισμα.

Η διακοπή καπνίσματος μπορεί να βοηθήσει τους πνεύμονες να «επανέλθουν». Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε διαφύγει τους κινδύνους, τονίζει η δρ. Σάρλοτ Ντιν, επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης και παθήσεων πνευμόνων, στο Imperial College London.

«Παλιότερα πιστευόταν ότι οι πνεύμονες δεν μπορούν να αναγεννηθούν. Όμως, τώρα γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Σε γενικές γραμμές, μπορούν να αποκατασταθούν όταν σταματήσετε το κάπνισμα», λέει στον Guardian η δρ. Σάρλοτ Ντιν.

Το κάπνισμα βλάπτει τους πνεύμονες, οι οποίοι έχουν σημαντική ικανότητα να αυτοθεραπεύονται. Έχουν εξελιχθεί για να αντιμετωπίζουν τη ρύπανση, ή τη λοίμωξη από ιούς και βακτήρια. «Επειδή είναι τόσο ζωτικής σημασίας- δεν μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς τους πνεύμονες- έπρεπε να έχουν αυτή την ικανότητα», εξηγεί.

Βέβαια, υπογραμμίζει η δρ. Ντιν, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για κακές συνήθειες. Το κάπνισμα και το άτμισμα εκθέτουν τους πνεύμονες σε περισσότερα τοξικά σωματίδια από αυτά που μπορούν να αντέξουν. Επίσης, είναι σημαντικό πως ο καθένας είναι διαφορετικός και οι πνεύμονες κάποιων ανθρώπων δεν μπορούν να αναγεννηθούν τόσο καλά όσο άλλων, οπότε θα είναι πιο ευάλωτοι σε μόνιμη βλάβη ιστών από το κάπνισμα.

«Παρότι είναι γενικά αλήθεια πως αν σταματήσετε το κάπνισμα μπορείτε να επανέλθετε σε πολύ καλύτερη υγεία των πνευμόνων, αυτό δεν σημαίνει ότι έχετε διαφύγει εντελώς τον κίνδυνο. Μπορεί κάλλιστα να έχετε προκαλέσει μεταλλάξεις, γενετικές αλλαγές ή βλάβη ιστών και όλα αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν τη συνολική υγεία των πνευμόνων σας. Κάτι που σημαίνει ότι η εξασθένηση όσο μεγαλώνετε θα έρθει ταχύτερα, ή θα μπορούσε να οδηγήσει σε καρκίνο», προειδοποιεί.

Η Ντιν ενθαρρύνει τους καπνιστές να κόψουν το τσιγάρο το ταχύτερο δυνατό καθώς, όσο μεγαλώνουμε, όπως τα οστά δεν επουλώνονται το ίδιο καλά, έτσι και ο πνευμονικός ιστός γίνεται λιγότερο αποτελεσματικός στο να αποκαθίσταται.

Ένας υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να βοηθήσει. «Η γυμναστική είναι πραγματικά σημαντική», υπογραμμίζει. «Ακριβώς όπως διατηρείτε υγιείς τους μύες σας όταν γυμνάζεστε, το ίδιο ισχύει κατά κάποιο τρόπο για τους πνεύμονες. Αυξάνετε τη δυνατότητα για πιο αποτελεσματική ανταλλαγή αερίων, ώστε να παρέχετε οξυγόνο σε όλο το σώμα», συμπληρώνει.