Η Βρετανία θέλει να δημιουργήσει μια γενιά χωρίς τσιγάρο.

Τα παιδιά που είναι σήμερα από 17 χρονών και κάτω θα απαγορεύεται να αγοράζουν τσιγάρα εφ’ όρου ζωής, όπως προβλέπει νομοσχέδιο- ορόσημο στη Βρετανία, για τον καπνό και το άτμισμα, που πήρε κοινοβουλευτικό «πράσινο» φως.

Τόσο η Βουλή των Κοινοτήτων όσο και εκείνη των Λόρδων κατέληξαν σε ένα τελικό προσχέδιο του νομοσχεδίου, που έχει ως στόχο να εμποδίσει όποιον γεννήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά να ξεκινήσει το κάπνισμα, ώστε να δημιουργηθεί μια γενιά χωρίς τσιγάρο.

Όταν πάρει την έγκριση του βασιλιά, οι υπουργοί θα έχουν νέες εξουσίες για τη ρύθμιση του καπνού, του ατμίσματος και των προϊόντων νικοτίνης, συμπεριλαμβανομένων των γεύσεων και των συσκευασιών.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα απαγορεύεται σε αυτοκίνητα όπου υπάρχουν παιδιά, σε παιδικές χαρές και έξω από σχολεία και στα νοσοκομεία, καθώς θα επεκταθούν τα σχετικά μέτρα. Το άτμισμα θα επιτρέπεται έξω από τα ξενοδοχεία. Τα σχέδια αυτά δεν περιλαμβάνουν τους εξωτερικούς χώρους επιχειρήσεων εστίασης ή παραλίες.

