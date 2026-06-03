«Με βαθιά θλίψη μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης ελικοπτέρου» ανέφεραν οι Βρετανικές αρχές.

Τρία μέλη του Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους στη Βρετανία μετά από τη συντριβή ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στο Ντέβον.

Η συντριβή σημειώθηκε στο Σούρτον Ντάουν, κοντά στο Όουκχαμπτον. Εκπρόσωπος του Βασιλικού Ναυτικού επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου των πιλότων του Merlin Mk4, λέγοντας πως «με βαθιά θλίψη μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης ελικοπτέρου. Οι οικογένειες του προσωπικού των υπηρεσιών έχουν ενημερωθεί και έχουν ζητήσει μια περίοδο χάριτος πριν δημοσιευτούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας είναι με τις οικογένειες και τους φίλους τους σε αυτή τη θλιβερή στιγμή».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ πω η θανατηφόρα συντριβή ήταν «απόλυτα τραγική» και «οι σκέψεις του είναι με τις οικογένειες, τους φίλους και τα αγαπημένα πρόσωπα των τριών μελών του Βασιλικού Ναυτικού που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους».

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«Ξέρω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα τεράστιο σοκ για όλους στη ναυτική μας κοινότητα και τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους και τα αγαπημένα πρόσωπα που επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία» σημείωσε από την πλευρά του ο αρχηγός του ναυτικού, στρατηγός Σερ Γκουίν Τζένκινς. Ο αρχηγός του ναυτικού επιβεβαίωσε ότι το ελικόπτερο ήταν ένα Merlin Mk4, το οποίο είναι γνωστό ότι εδρεύει στην RNAS Yeovilton στο Somerset.

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Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε συντετριμμένος «από την απώλεια τριών μελών του προσωπικού».

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Μάρτυρες από το σημείο της συντριβής ανέφεραν ότι άκουσαν τεράστιους θορύβους καθώς το ελικόπτερο πετούσε από πάνω τους αν και περιέγραψαν τον ήχο του ελικοπτέρου ως «λάθος». Ένας από τους μάρτυρες είπε πως καθώς πετούσε πάνω από το σπίτι του το ελικόπτερο, νόμιζε ότι θα ξερίζωνε την οροφή.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης, Τζέιμς Βον, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το ναυτικό και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έσπευσαν στο σημείο. «Συνεχίζουμε να διερευνούμε τις συνθήκες γύρω από το δυστύχημα», πρόσθεσε ο Βον. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντέβον και του Σόμερσετ ανέφερε πως επτά οχήματα από έξι σταθμούς στάλθηκαν στο σημείο της συντριβής.

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«Αναπτύχθηκαν επίσης αρκετές εξειδικευμένες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης μιας Μονάδας Προστασίας του Περιβάλλοντος, μιας Μονάδας Πρόνοιας, μιας Μονάδας Διοίκησης και μιας ομάδας Αστικής Έρευνας και Διάσωσης. Ένα όχημα παραμένει στο σημείο».

{https://x.com/SolomonFoskaay/status/2062086463433425270}

Με πληροφορίες του BBC