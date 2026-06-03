Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Το Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ένα ελικόπτερό του συνετρίβη σε χωράφι στο Ντέβον, στη νοτιοδυτική Αγγλία, ενώ η αστυνομία επεσήμανε ότι στην περιοχή έχουν σπεύσει οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με τον Guardian έχουν εφαρμοστεί αρκετές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμοί δρόμων γύρω από τους οδικούς άξονες Α386 και Α30, κοντά στον κόμβο Sourton Cross.

«Το περιστατικό βρίσκεται υπό εξέλιξη και θα ανακοινώσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις τις συγκεντρώσουμε. Το υπουργείο Άμυνας έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ελικόπτερο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού», ανέφερε από την πλευρά της η αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε: «Γνωρίζω για τη συντριβή ελικοπτέρου του Βασιλικού Ναυτικού σήμερα το πρωί στο Ντέβον. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανησυχητική στιγμή για τις οικογένειες των εμπλεκομένων και περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν το συντομότερο δυνατό».

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Κοντά στο σημείο της συντριβής βρίσκονται αρκετές ναυτικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ αυτών είναι η HMNB Devonport, η μεγαλύτερη ναυτική βάση της Δυτικής Ευρώπης, καθώς και οι βάσεις RM Tamar, CTCRM Lympstone και BRNC Dartmouth.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος τύπος ελικοπτέρου συνετρίβη. Οι δύο βασικοί τύποι που χρησιμοποιεί το Βασιλικό Ναυτικό είναι τα AgustaWestland AW101 Merlin και AgustaWestland AW159 Wildcat.

{https://x.com/SolomonFoskaay/status/2062086463433425270}