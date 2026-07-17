Ανυπολόγιστο το κόστος της ρύπανσης από τις φωτιές στον Καναδά, λέει ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Καναδά για τον καπνό από τις φωτιές της γειτονικής χώρας που απλώνεται πάνω από τις ΗΠΑ, απειλώντας με νέους δασμούς, εξαιτίας του «ανυπολόγιστου κόστους» που έχει η αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Πυκνός καπνός από τις εκατοντάδες φωτιές στον Καναδά έχει «τυλίξει» τμήμα των ΗΠΑ, από τις μεσοδυτικές πολιτείες έως τα βορειοανατολικά τις τελευταίες δύο ημέρες, με συνέπεια να εκδοθούν προειδοποιήσεις που καλούσαν τους πολίτες να μείνουν σε κλειστούς χώρους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social ότι θα τηλεφωνήσει στον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, προκειμένου να μάθει τι θα κάνει για αυτή την «εντελώς απαράδεκτη» κατάσταση. Κατηγόρησε τον Καναδά ότι δεν συντηρεί σωστά τα δάση του, με συνέπεια οι ΗΠΑ να δέχονται «εισβολή από βρόμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό» αέρα, η ποιότητα του οποίου «είναι επικίνδυνη και εντελώς απαράδεκτη».

Το κόστος «είναι ανυπολόγιστο», τόνισε. Έκανε λόγο για ετήσιο φαινόμενο, που «στοιχίζει στις ΗΠΑ δισεκατομμύρια δολάρια» και αυτό το κόστος «πρέπει αναγκαστικά να προστεθεί στους δασμούς που πληρώνει ο Καναδάς αυτή τη στιγμή».

Μέχρι στιγμής ο Κάρνεϊ δεν έχει σχολιάσει το ξέσπασμα του Τραμπ. Χθες, ο Καναδός πρωθυπουργός δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η οποία προκαλεί πιο ακραίες θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο. Ο Κάρνεϊ και ο Τραμπ είναι πιθανό να συναντηθούν στον τελικό του Μουντιάλ 2026, την Κυριακή, στο Νιου Τζέρσεϊ.

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Η ανάρτηση του Τραμπ για τις φωτιές στον Καναδά

«Θεωρούμε τον Καναδά υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν συντηρεί σωστά τα δάση του και οι ΗΠΑ δέχονται αχρείαστη εισβολή από βρόμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα, η ποιότητα του οποίου είναι επικίνδυνη και εντελώς απαράδεκτη.

Θα τηλεφωνήσω στον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της ημέρας για να μάθω τι πρόκειται να κάνουν για αυτό. Το κόστος είναι ανυπολόγιστο. Ο Καναδάς αρνήθηκε να ασχοληθεί με βασική διαχείριση δασών και απομάκρυνση υπολειμμάτων, γνωρίζοντας πως μια τέτοια άρνηση θα οδηγήσει σε αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα.

Πρόκειται για σκόπιμη αμέλεια, που γίνεται ετήσιο γεγονός και κοστίζει στις ΗΠΑ δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο κόστος αυτής της ρύπανσης πρέπει αναγκαστικά να προστεθεί στους δασμούς που πληρώνει αυτή τη στιγμή ο Καναδάς».