Μετά τον ισχυρό σεισμό στα νότια του Μεξικό ακολούθησαν πάνω από 60 μετασεισμοί, ο ισχυρότερος 6,5 Ρίχτερ.

Ήρθη ο συναγερμός για τσουνάμι μετά την προειδοποίηση που είχαν εκδώσει το απόγευμα της Παρασκευής οι αρχές στο Μεξικό λόγω του ισχυρού σεισμού των 7,4 Ρίχτερ του σημειώθηκε νωρίτερα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή εκτεταμένες καταστροφές από τον σεισμό που έγινε αισθητός σε Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ. Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ενημέρωσε πως δεν υφίσταται πλέον απειλή για τις παράκτιες περιοχές των τριών χωρών.

Η σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού (Servicio Sismológico Nacional, SSN),ανακοίνωσε πως ο σιεσμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμών και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 135 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Χιδάλγο, στην πολιτεία Τσιάπας.

{https://x.com/AlbertoRodNews/status/2078193578493325324}

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ συνέστησε ψυχραιμία στους κατοίκους και διαβεβαίωσε πως έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης. Όπως είπε, δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές καταστροφές στις πολιτείες Τσιάπας και Ταμπάσκο, που βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου TV Azteca, μια γυναίκα πήδηξε από τον δεύτερο όροφο κτιρίου στην πολιτεία Τσιάπας και διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη σε νοσοκομείο.

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Ακολούθησαν πάνω από 60 μετασεισμοί με ισχυρότερο έναν μεγέθους 6,5 Ρίχτερ, ενώ ο κόσμος όπως φαίνεται και σε βίντεο στα social media, άρχισε να τρέχει πανικόβλητος στους δρόμους.

Πλάνα από τον ισχυρό σεισμό

{https://x.com/CHIAPAS_AMC/status/2078132661747380302}

{https://x.com/cristiancrespoj/status/2078151603102601535}

Σε νέα του ανάρτηση το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο αναθεώρησε το μέγεθος του σεισμού σε 7,3 Ρίχτερ. Σε συναγερμό έχουν τεθεί Μεξικό και Γουατεμάλα.

{https://x.com/GlobalOSINTHQ/status/2078141940889964911}

{https://x.com/weatherchannel/status/2078137492914467101}

{https://x.com/JorgeManzaSV/status/2078139457983664463}

{https://x.com/SkyNews/status/2078136909172253119}

{https://x.com/geoshake_ai/status/2078131988133757177}

{https://x.com/Asismet_IF/status/2078134279121317945}

Από τον σεισμό ταρακουνήθηκαν κτίρια και στη Γουατεμάλα κάνοντας πολλούς να σπεύσουν να βγουν από τα σπίτια τους σύμφωνα αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters. Τα τοπικά Μέσα μετέδωσαν πλάνα με προσωπικό να εγκαταλείπει κυβερνητικά κτίρια καθώς ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα κρατικά πρωτόκολλα.

{https://x.com/salomonj/status/2078135860952756240/history}

{https://x.com/reporterenato/status/2078146424802349142}

{https://x.com/Mirha1206/status/2078143121129607416}

Συναγερμός σε Μεξικό και Γουατεμάλα

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media απεικονίζεται η στιγμή του σεισμού στο Μεξικό αλλά και ο συναγερμός που ακολουθεί για τσουνάμι.

{https://x.com/MundoEConflicto/status/2078135576591560947}

{https://x.com/chematierra/status/2078138853802557595}

{https://x.com/RevistaPolitico/status/2078137756992045140}

{https://x.com/ClimaenGuate/status/2078139441638449658}

Συναγερμός σήμανε και στη Γουατεμάλα.

{https://x.com/ClimaenGuate/status/2078141978739351620}

{https://x.com/MundoEConflicto/status/2078136425984163872}

Η ανάρτηση Παπαδόπουλου για τον σεισμό στο Μεξικό

Λίγα μόλις λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Μεξικό ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος έσπευσε να κάνει σχετική ανάρτηση.

«Mεγάλος επιφανειακός σεισμός μεγέθους 7.4 στο θαλάσσιο χώρο της επαρχίας Chiapas του Μεξικού. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Εν αναμονή νεότερων πληροφοριών. Η περιοχή έχει πολύ υψηλό σεισμικό δυναμικό δεδομένου ότι και στο παρελθόν έγιναν μεγάλοι σεισμοί».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2499283250556108&id=100014233710134&ref=embed_post}