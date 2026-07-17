Ο δήμος Αχαρνών, με ανάρτησή του, έκανε γνωστό το περιστατικό, ενώ όπως τόνισε τα δύο κουταβάκια δίνονται για υιοθεσία.

Αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα σκληρό θέαμα βρέθηκε κάτοικος στις Εργατικές Κατοικίες του Προφήτη Ηλία στο Μενίδι, όταν εντόπισε δύο νεογέννητα κουτάβια πεταμένα μέσα σε κάδο σκουπιδιών.

Ο κάτοικος πλησίασε τον κάδο για να πετάξει τα απορρίμματά του και άκουσε αδύναμα κλαψουρίσματα. Όταν κοίταξε στο εσωτερικό του, αντίκρισε δύο μικρά κουτάβια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, ανάμεσα στα σκουπίδια, εκτεθειμένα στη ζέστη και χωρίς νερό ή τροφή.

Χωρίς να χάσει χρόνο, τα έβγαλε από τον κάδο και τα μετέφερε στο σπίτι του, όπου τους πρόσφερε τις πρώτες φροντίδες μέχρι να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη συνέχεια επικοινώνησε με το Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Αχαρνών, καθώς και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, προκειμένου να αναλάβουν τη φροντίδα των ζώων.

Ο Δήμος Αχαρνών έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που προχώρησε στην εγκατάλειψη των δύο κουταβιών, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε τα δύο κουταβάκια να δοθούν για υιοθεσία.

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Η ανακοίνωση του δήμου Αχαρνών

«Μια νέα αρχή για δύο ψυχούλες.

Από τα σκουπίδια, στην ελπίδα για ένα ζεστό σπίτι. Η σκληρότητα ορισμένων ανθρώπων δεν έχει όρια, όμως ευτυχώς η ανθρωπιά και η καλοσύνη πάντα θα υπερισχύουν. Όλα ξεκίνησαν στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, στις Εργατικές Κατοικίες. Ένας κύριος πήγε να πετάξει τα σκουπίδια του, όταν άκουσε ένα αδύναμο κλάμα να έρχεται μέσα από τον κάδο. Κοιτάζοντας μέσα, ήρθε αντιμέτωπος με ένα θλιβερό θέαμα: δύο μικροσκοπικά κουταβάκια, παρατημένα σαν να ήταν άχρηστα αντικείμενα.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο κύριος τα έβγαλε από τον κάδο και τα πήρε αμέσως στο σπίτι του για να τα ασφαλίσει και να τα φροντίσει. Στη συνέχεια, ενημερώθηκε αμέσως το Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων, το οποίο κατέφθασε στο σημείο μαζί με κτηνίατρο. Τα δύο αδερφάκια —ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι— υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο, εμβολιάστηκαν και τσιπαρίστηκαν, ακολουθώντας ακριβώς όσα προβλέπει ο νόμος.

Πλέον, τα δύο πανέμορφα κουτάβια είναι υγιέστατα και έτοιμα να κάνουν μια καινούργια αρχή στη ζωή τους! Είναι διαθέσιμα για υιοθεσία και ψάχνουν ανθρώπους που θα τα αγαπήσουν αληθινά και θα τους προσφέρουν τη ζεστασιά που τους στέρησαν, και όχι ανθρώπους που τα αντιμετωπίζουν σαν σκουπίδια.

Έκκληση για πληροφορίες: Η πράξη αυτή είναι παράνομη και καταδικαστέα. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται υλικό από κάμερες της περιοχής για να εντοπιστεί ο άνθρωπος που τα εγκατέλειψε εκεί. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι, είδε την κίνηση αυτή στην περιοχή ή αναγνωρίζει τα συγκεκριμένα σκυλάκια, παρακαλούμε να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας. Η ανωνυμία του είναι εγγυημένη.

Ας βοηθήσουμε όλοι να βρεθεί το παντοτινό τους σπίτι!»