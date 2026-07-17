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Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (17/07) στη Ζάκυνθο, όταν όχημα ATV που οδηγούσαν δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό.

Όπως μεταδίδει το imerazante, το συμβάν σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου - Βασιλικού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, πρόκειται για δύο τουρίστριες ολλανδικής υπηκοότητας. Η μία εμπλεκόμενη δεν τραυματίστηκε, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Ζακύνθου.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2078198871587471401}

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ η τραυματίας παρελήφθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.