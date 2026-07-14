Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μια απλή βόλτα στην πόλη, στην κεντρική οδό της Χαριλάου Τρικούπη, στα Ιωάννινα, μπορεί να καταλήξει σε εξαιρετικά δυσάρεστη περιπέτεια.

Αυτό συνέβη με μία γυναίκα, η οποία από την βόλτα κατέληξε στο νοσοκομείο και έχει μπροστά της έναν μεγάλο γολγοθά.

Ένα σπασμένο καπάκι φρεατίου –το οποίο μάλιστα φέρει ξεκάθαρα τα διακριτικά «ΔΙ» (Δήμος Ιωαννιτών)– βρίσκεται εδώ και καιρό σε κεντρικό πεζοδρόμιο, ακριβώς δίπλα μάλιστα από τη λωρίδα όδευσης τυφλών.

Μια ανοιχτή παγίδα κινδύνου

Δυστυχώς, η παγίδα αυτή «λειτούργησε». Η γυναίκα σκόνταψε και έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρότατο τραυματισμό. Ένας σπασμένος σπόνδυλος, τρεις ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο και ένας ολόκληρος μήνας απόλυτης ακινησίας στο κρεβάτι, χωρίς να μπορεί να σηκωθεί καθόλου.

Η ταλαιπωρία της γυναίκας δεν έχει τέλος, καθώς στις 3 Αυγούστου αναμένεται να μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για επανεξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και η πορεία της αποκατάστασής της.

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Πηγή: epiruspost.gr