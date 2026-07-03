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Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Α' Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου του Λιμεναρχείου Λευκάδας.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας διακομίστηκε μια 69χρονη υπήκοος Αγγλίας, η οποία τραυματίστηκε έπειτα από πτώση μέσα σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι του Νυδρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (03/07), όταν η 69χρονη, που ταξίδευε ως επιβάτιδα του πλοίου, αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο εσωτερικό του. Ως αποτέλεσμα έχασε την ισορροπία της, έπεσε και τραυματίστηκε.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Για τις συνθήκες του περιστατικού προανάκριση διενεργεί το Α' Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου του Λιμεναρχείου Λευκάδας.