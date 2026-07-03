Η ομιλία του Μαμντάνι πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να απορρίψει την προσπάθεια του Τραμπ να καταργήσει το δικαίωμα της ιθαγένειας βάσει εδάφους, επιβεβαιώνοντας ότι όποιος γεννιέται σε αμερικανικό έδαφος θεωρείται πολίτης της χώρας.

Ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της προσφοράς των μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ απηύθυνε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι. Η ομιλία του λειτούργησε ως ένα «ιδεολογικό αντίβαρο» ενόψει του διαγγέλματος του Ντόναλντ Τραμπ για τα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να συνεχίζει να προωθεί μαζικές απελάσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Ο Μαμντάνι επέλεξε να μιλήσει πίσω από το ιστορικό γραφείο του πρώτου προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Ουάσινγκτον, το οποίο βρίσκεται στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης και είναι έναν αιώνα παλαιότερο από το περίφημο «Resolut Desk» του Λευκού Οίκου.

Πλαισιωμένος από πρόσφατα πολιτογραφημένους Αμερικανούς πολίτες, όπως είναι και ο ίδιος, ο δήμαρχος αναφέρθηκε στα διαδοχικά μεταναστευτικά κύματα που διαμόρφωσαν την ταυτότητα της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Μεταξύ άλλων, υπενθύμισε τους εκατοντάδες χιλιάδες Ιρλανδούς που έφτασαν κυνηγημένοι από τον λιμό, τους Κινέζους ναυτικούς που ίδρυσαν τη σημερινή Chinatown, καθώς και τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πέρασαν κάτω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και το Έλις Άιλαντ, ανάμεσά τους Εβραίοι που γλίτωσαν από τα πογκρόμ, Ιταλοί που δραπέτευσαν από τη φτώχεια και Σύροι που αναζητούσαν οικονομικές ευκαιρίες.

Όπως τόνισε, παρά τους ομοσπονδιακούς νόμους που κατά καιρούς προσπαθούσαν να τους εμποδίσουν, αυτοί οι άνθρωποι έχτισαν τη Νέα Υόρκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η παρέμβαση του Μαμντάνι πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να απορρίψει την προσπάθεια του Τραμπ να καταργήσει το δικαίωμα της ιθαγένειας βάσει εδάφους, επιβεβαιώνοντας ότι όποιος γεννιέται σε αμερικανικό έδαφος θεωρείται πολίτης της χώρας.

{https://www.youtube.com/watch?v=JztQx56c2nA}

Οι νέοι θα καθορίσουν την ταυτότητα της Αμερικής

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η διεκδίκηση του δικαιώματος στη ζωή, την ελευθερία και την ευτυχία από κάθε γενιά Αμερικανών δεν αποτελεί «λείψανο του παρελθόντος».Γεννημένος στην Ουγκάντα, ο Μαμντάνι μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του σε ηλικία επτά ετών και απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2018.

Στην ομιλία του σημείωσε ότι αν η Φιλαδέλφεια υπήρξε το «λίκνο της αμερικανικής δημοκρατίας», η Νέα Υόρκη ήταν το μέρος όπου το 1776 σιγοέβραζε η αντίσταση ενάντια στη βρετανική καταπίεση.

Απευθυνόμενος στους νέους πολίτες, τους κάλεσε να αξιοποιήσουν τη δύναμη που έχουν για να καθορίσουν το τι σημαίνει Αμερική, διαχωρίζοντας τη θέση του από την πολιτική των ισχυρών που βλέπουν τη χώρα ως ένα πεδίο κυριαρχίας για λίγους εκλεκτούς.

{https://x.com/washington_EY/status/2073117067570557367}

Όπως είπε χαρακτηριστικά, για εκείνους η Αμερική μικραίνει όσο περισσότερους ανθρώπους υποδέχεται, θεωρώντας ότι ανήκει μόνο σε όσους έχουν τη «σωστή» προφορά ή το «σωστό» χρώμα δέρματος.

Σημειώνεται, επίσης, ότι στην έναρξη της ομιλίας του τίμησε τους εξερευνητές Τζοβάνι ντα Βερατσάνο και Χένρι Χάντσον, εξαιρώντας συνειδητά τον Χριστόφορο Κολόμβο, ο οποίος θεωρείται πλέον περισσότερο αποικιοκράτης παρά εξερευνητής.

Ο διαφορετικός πατριωτισμός

Το διάγγελμα του σοσιαλδημοκράτη δημάρχου συνέπεσε με μια σημαντική πολιτική νίκη για την πτέρυγά του, καθώς τρεις υποψήφιοι για το Κογκρέσο που είχαν τη στήριξή του κέρδισαν τις εσωκομματικές τους αναμετρήσεις στη Νέα Υόρκη, ενώ ανάλογες προοδευτικές υποψηφιότητες επικράτησαν των κεντρικών Δημοκρατικών και σε άλλα αστικά κέντρα, όπως η Φιλαδέλφεια, το Ντένβερ και η Ουάσινγκτον.

Ο Μαμντάνι κάλεσε σε αντίσταση απέναντι σε όσους επιχειρούν να διχάσουν την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας τον διχασμό ως το παλαιότερο και φθηνότερο κόλπο στην πολιτική. Παράλληλα, πρότεινε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή πατριωτισμού από εκείνη που αναμενόταν να παρουσιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ αργότερα την ίδια ημέρα από το όρος Ράσμορ της Νότιας Ντακότας, όπου οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ περιλάμβαναν στρατιωτικές μπάντες, αεροπορικές επιδείξεις και πυροτεχνήματα.

{https://x.com/NEWSMAX/status/2073039062680604813}

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο πατριωτισμός δεν σημαίνει να προσποιείται κανείς ότι το έθνος δεν έχει ελαττώματα, αλλά μεταφράζεται σε κάθε πράξη δίκαιης διαφωνίας, σε κάθε πορεία και σε κάθε διαμαρτυρία που γίνεται πριν από την εποχή της, τονίζοντας ότι «ακριβώς επειδή αγαπάμε αυτό το έθνος, δεν πρόκειται να το εγκαταλείψουμε».