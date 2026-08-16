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«Διαφωνώ με τους τραμπιστές εσωτερικού» δηλώνει ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος!

Αν συμφωνεί με τα επαινετικά σχόλια που διατυπώνει κατά καιρούς σειρά υψηλά ιστάμενων στελεχών της ΝΔ ερωτάται από το Documento και τον Άγγελο Προβολισιάνο ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Όχι» δηλώνει κατηγορηματικά -και τονίζει: «Όσοι επιχειρούν να εμφανιστούν ως τραμπιστές στο εσωτερικό δεν το κάνουν γιατί ενδιαφέρονται για την ελληνοαμερικανική σχέση, αλλά για την προώθηση της δικής τους ατζέντας».

Ποια είναι τα υψηλά στελέχη που διατυπώνουν επαινετικά σχόλια για τον Τραμπ;

Πρωτίστως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης...

Β.Σκ.