Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στη σχέση του ζευγαριού.

Τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να έχει χωρίσει από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη έβαλε ο Χρήστος Μάστορας, ξεκαθαρίζοντας τι συμβαίνει στην προσωπική του ζωή.

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στη σχέση του ζευγαριού, ενώ ορισμένα από αυτά υποστήριζαν πως οι δυο τους είχαν αποφασίσει να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Ο Χρήστος Μάστορας, ωστόσο, διέψευσε τα συγκεκριμένα σενάρια. Μιλώντας στη Realnews, ο δημοφιλής τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει θέμα χωρισμού από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει κοινές εμφανίσεις στην Πάρο, όπου βρίσκονται το φετινό καλοκαίρι, διαψεύδοντας στην πράξη όσα είχαν γραφτεί το προηγούμενο διάστημα.

Η δήλωση του τραγουδιστή είναι:

«Με όλο τον σεβασμό στους ανθρώπους που κάνουν ρεπορτάζ και βιοπορίζονται από την επικαιρότητα, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα θέμα… Ο κόσμος γύρω μας έχει αληθινά προβλήματα και, κάθε φορά που βλέπω τέτοιου είδους τίτλους, σκέφτομαι πόσο οργίζεται που κανείς δεν ασχολείται με τη λύση τους. Λυπάμαι που αντί να εμπνέουμε τους νέους και να τους γεμίζουμε με ελπίδα, κάποιες φορές ένα μικρό κομμάτι των sites τούς γεμίζει παραπληροφόρηση. Οι άνθρωποι θέλουν το οξυγόνο, μέσω της τέχνης, της επιστήμης και των γραμμάτων. Ελπίζω σε έναν κόσμο με περισσότερη έμπνευση και λιγότερο clickbait».