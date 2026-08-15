Αποχαιρέτησε τον Στέφανο Μάνο με ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος όπως έγινε γνωστό το πρωί του Σαββάτου 15/8 βυθίζοντας στο πένθος τον πολιτικό κόσμο.

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1939. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός, με ειδίκευση στην αεροδυναμική, στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ETH Zurich), από όπου αποφοίτησε το 1963. Δύο χρόνια αργότερα, το 1965, απέκτησε MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Πριν ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, ακολούθησε επιχειρηματική σταδιοδρομία για περίπου έντεκα χρόνια. Μεταξύ άλλων εργάστηκε στην «Αλλατίνη Α.Ε.», όπου ανέλαβε διοικητικές θέσεις, φτάνοντας μέχρι την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου.

Η είσοδος στην πολιτική και οι υπουργικές θέσεις

Ο Στέφανος Μάνος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και έκτοτε είχε μακρά κοινοβουλευτική παρουσία. Διετέλεσε βουλευτής μέχρι το 2007, με εξαίρεση τις εκλογικές αναμετρήσεις του 1985 και του Νοεμβρίου του 1989. Στη διάρκεια της πολιτικής του πορείας συμμετείχε στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Γεωργίου Ράλλη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αναλαμβάνοντας σημαντικά χαρτοφυλάκια. Διετέλεσε υφυπουργός Δημοσίων Έργων, στη συνέχεια υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (1977-1980) και υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας (1980-1981).

Με την επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία το 1990, ανέλαβε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ενώ το 1992 τοποθετήθηκε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και στη συνέχεια υπουργός Οικονομικών, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993.

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Η υπουργική του θητεία συνδέθηκε, μεταξύ άλλων, με την ανάπλαση της Πλάκας, τη σύμβαση για το Μετρό της Αθήνας, τον σχεδιασμό της Αττικής Οδού και την εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης παλαιών, ρυπογόνων αυτοκινήτων.

Οι Φιλελεύθεροι και η Δράση

Μετά την απομάκρυνσή του από τη Νέα Δημοκρατία, ο Μάνος προχώρησε το 1999 στην ίδρυση του κόμματος «Οι Φιλελεύθεροι», με χαρακτηριστικό έμβλημα τον ορμώμενο ταύρο. Το κόμμα συμμετείχε αυτόνομα στις ευρωεκλογές του 1999 και στις εθνικές εκλογές του 2000 συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Το 2004 ο Μάνος εξελέγη βουλευτής Επικρατείας ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ.

Το 2009 υπήρξε συνιδρυτής της «Δράσης», ενός ακόμη πολιτικού εγχειρήματος με έντονο φιλελεύθερο και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό. Στη διάρκεια της δημόσιας παρουσίας του υποστήριξε συστηματικά πολιτικές που έδιναν έμφαση στον οικονομικό φιλελευθερισμό, στην αξιοκρατία, στο κράτος δικαίου, στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και σε μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα. Για τη συνολική του παρουσία έχει τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Στέφανος Μάνος υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον Στέφανο Μάνο.

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«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Στέφανου Μάνου. Ενός πολιτικού με ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά στη δημόσια ζωή. Όχι μόνο με τη δράση του από τις θέσεις του υπουργού ή του βουλευτή. Αλλά και με τις συχνά ριζοσπαστικές απόψεις του, τις οποίες δεν δίσταζε να υπερασπίζεται μέχρι τέλους.

Από την πλούσια διαδρομή του αξίζει να θυμόμαστε τη συμβολή του σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις όπως η είσοδος της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα, η υπογραφή των έργων του Μετρό και της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, αλλά και η τολμηρή θεσμοθέτηση των πεζοδρομήσεων και της προστασίας των παραδοσιακών οικισμών.

Γνώρισα τον Στέφανο Μάνο ως στενό συνεργάτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργό της κυβέρνησής του. Διαπιστώνοντας από κοντά τη φιλελεύθερη σκέψη του, όσο και τον κάποτε αιρετικό, όμως πάντοτε γόνιμο χαρακτήρα του. Γι’ αυτό και συγκρατώ περισσότερο το έργο του, παρά τις κατά καιρούς κομματικές επιλογές του.

Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός. Με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές, που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του. Αξίζει, λοιπόν, να τον θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική της προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στον δημόσιο διάλογο. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του» ανέφερε.

Άκης Σκέρτσος: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό»

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος με ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον Στέφανο Μάνο λέγοντας ότι «να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης.

{https://www.facebook.com/askertsos/posts/10163522218754226?ref=embed_post}

Αυτή είναι για εμένα η πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».