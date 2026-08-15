Αποφασισμένος για μεγάλα πράγματα ο Φώτης Ιωαννίδης.

Εντυπωσιακό είναι το ξεκίνημα της χρονιάς με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη τις δυο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος Πορτογαλίας.

Ο Έλληνας σέντερ φορ που δείχνει να έχει αφήσει πίσω του, την απουσία του λόγω τραυματισμού έχει σκοράρει ήδη δυο γκολ και έχει μοιράσει και δυο ασίστ βοηθώντας την ομάδα του να κάνει το 2/2 στο ξεκίνημα της διοργάνωσης.

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Το βράδυ της Παρασκευής 14/8 ο Φώτης Ιωαννίδης σκόραρε κόντρα στην Γκιμαράες, ενώ μοίρασε και δυο ασίστ σε 41 λεπτά. Να θυμίσουμε, ότι την περσινή σεζόν ο Έλληνας επιθετικός βίωσε μια δύσκολη αγωνιστική περίοδο καθώς αντιμετώπισε σημαντικό πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, το οποίο τον κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τη δράση.

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Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Σπόρτινγκ υπέστη τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου, με το συγκεκριμένο πρόβλημα να τον ταλαιπωρεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26.

Μάλιστα, ο τραυματισμός παρουσίασε υποτροπή, με αποτέλεσμα ο Ιωαννίδης να χάσει σημαντικό αριθμό αγώνων. Η μεγαλύτερη περίοδος απουσίας του καταγράφηκε από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος Μαΐου του 2026, διάστημα περίπου τριών μηνών.

Συνολικά, ο Έλληνας φορ είχε τρεις διαφορετικές περιόδους απουσίας εξαιτίας του προβλήματος, χάνοντας μεγάλο μέρος των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του.