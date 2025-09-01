Games
Φώτης Ιωαννίδης: Η τελευταία ομιλία στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού - Θα πάρετε το πρωτάθλημα (Βίντεο)

Φώτης Ιωαννίδης: Η τελευταία ομιλία στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού - Θα πάρετε το πρωτάθλημα (Βίντεο)
«Είναι πολύ δύσκολο να πω αντίο», είπε στους πρώην, πλέον, συμπαίκτες του ο Φώτης Ιωαννίδης.

Αφιερωμένη στον «αποχαιρετισμό» του Φώτη Ιωαννίδη είναι η σημερινή ημέρα για τα social media του Παναθηναϊκού, μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του 25χρονου από τη Σπόρτινγκ.

Με απανωτές αναρτήσεις, οι «πράσινοι» λένε αντίο στον πρώην αρχηγό της ομάδας, που υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την πορτογαλική ομάδα. Ανάμεσα σε αυτές και ένα βίντεο με την τελευταία ομιλία του Φώτη Ιωαννίδη στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, όταν είπε με σιγουριά στους πρώην- πλέον- συμπαίκτες του ότι θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

«Είναι πολύ δύσκολο για εμένα να πω κάποια πράγματα γιατί είμαι σχεδόν πέντε χρόνια εδώ. Υπήρξαν πολλές καλές στιγμές, μερικές κακές στιγμές. Αλλά εδώ γνώρισα πολλούς καλούς παίκτες, πολλούς καλούς φίλους», είπε αρχικά.

«Γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί με βοηθήσατε στην καθημερινότητά μου, ήσασταν εκεί σε καλές και κακές στιγμές. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να πω αντίο», παραδέχθηκε.

Η Σπόρτινγκ ανακοίνωσε τον Φώτη Ιωαννίδη - Το «αντίο» του ΠΑΟ και το σχόλιο της Βουλγαράκη (Εικόνες και Βίντεο)

Η Σπόρτινγκ ανακοίνωσε τον Φώτη Ιωαννίδη - Το «αντίο» του ΠΑΟ και το σχόλιο της Βουλγαράκη (Εικόνες και Βίντεο)

Αθλητισμός

«Αλλά ξέρω ότι θα δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας. Έχετε έναν στόχο, θα τον πετύχετε. Είμαι σίγουρος, θα πάρετε το πρωτάθλημα επιτέλους για τον σύλλογό μας. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ όλους και καλή τύχη», κατέληξε και χειροκροτήθηκε.

{https://www.instagram.com/p/DOEH-ZADAGk/?hl=en}

{https://www.instagram.com/p/DOEMbEcjOmI/?hl=en}

{https://www.instagram.com/p/DOEDY9MjCsT/?hl=en}

{https://www.instagram.com/p/DOEBbsQjInZ/?hl=en&img_index=1}

